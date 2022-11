Sergio Berni: "Yo no soy Guzmán, ni Axel es Alberto"

"El día que me tenga que ir, me voy. Yo no estoy atado a nada. Así como yo no me prepuse para estar acá tampoco me propuse para seguir estando. Yo no soy Martín Guzmán, ni Axel Kicillof es Alberto Fernández", dijo para diferenciarse del exministro de Economía que renunció contra la voluntad del Presidente.