"Es un fallo insólito e inaplicable", dijo Fernández Sagasti, y agregó que "parece más una nota de Clarín que un fallo de un estamento de un Poder del Estado por el vocabulario y los improperios a la señora presidenta del Senado".

Además, anunció que volverán a presentar a Martín Doñate cuando se renueven los mandatos el 18 de noviembre.

"Hoy la primer minoría es el Frente Nacional y Popular, la segunda la UCR y la tercera, Unidad Ciudadana. Por lo tanto, vamos a hacer los pasos reglamentarios y proponer los senadores y senadoras que tienen que representarnos porque eso dice la Constitución y el reglamento", sostuvo.

Fernández Sagasti explicó que el propio reglamento de la Cámara de Senadores "invita a asociarnos según nuestras ideologías, conveniencias, amistades y provincia" y que la composición de los bloques es una cuestión "no judiciable". "Este fallo es una respuesta de manipulación a la composición del Consejo de la Magistratura que, según las elecciones de octubre en el estamento de abogados, determinó que nadie tendría el control del Consejo", planteó.

"El mismo presidente firma el fallo anulando la representatividad del bloque de Unidad Ciudadana y a él mismo se lo notifica para que tome juramento a un miembro de otro bloque. Es decir, esta manipulación que intenta hacer Rosatti es evidente y no tiene ningún tipo de aplicabilidad dentro de las reglas de esta Cámara", manifestó la senadora.

CONFERENCIA DE PRENSA DEL INTERBLOQUE FDT 09-11-22

"La Corte entró por la ventana"

La senadora nacional Juliana Di tullio consideró que "la Corte (Suprema) entró por la ventana del Palacio Legislativo" y "le quitó" al Congreso "atribuciones políticas" que le son propias a los senadores.

"Es un fallo que va por la sumatoria del Poder público. Todos los bloques del Senado, incluso los que judicializaron esta medida, deben rechazar esta intromisión que, además, es de imposible cumplimiento", afirmó Di Tullio en declaraciones a Radio 10.

La senadora afirmó además que la decisión de la Corte "pareciera ser aplicable solo para el FdT y no tiene vigencia para los cambios que se producen en los bloques de Juntos por el Cambio (JxC)", por eso, insistió en calificar la decisión del máximo tribunal como "una cuestión política que atropella al Poder Legislativo".

"Estamos pensando en hacer una declaración votada en el recinto que es donde se dirimen estas cuestiones", adelantó la senadora.

Consultada sobre si contempla la posibilidad de iniciarles juicio político a los integrantes de la Corte, Di Tullio que "estos procesos se inician en la Cámara de Diputados, donde se presentaron varios pedidos por mesa de entradas".

La senadora también aclaró que la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner "no tuvo nada que ver" con la conformación de un interbloque del FdT en la Cámara alta, "no tiene atribuciones para armarlos", explicó como titular del interbloque Unidad Ciudadana.

La senadora dijo también que cuando "(Horacio) Rosatti y (Carlos) Rosenkrantz aceptaron ser jueces por decreto violaron la Constitución y desde ahí no dejaron de hacerlo".

"Con este fallo también violaron la Constitución. Lo hicieron con una sentencia que utilizó un lenguaje oprobioso, nunca visto".

Manzur: "No estamos de acuerdo con este fallo"

Más temprano, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, afirmó que el Gobierno "no está de acuerdo con este fallo" de la Corte Suprema de Justicia que removió al senador kirchnerista Martín Doñate del Consejo de la Magistratura y otorgó su plaza al macrista Luis Juez.

"Lo que tenemos para decir es que no estamos de acuerdo con este fallo", señaló el tucumano.

En conferencia de prensa post reunión, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que el fallo es "inaplicable" tras argumentar que "declara la nulidad de un acto administrativo que generó un derecho subjetivo en cabeza del representante Doñate". "La realidad es que no podría suceder lo que está hecho porque Doñate no participaba de la discusión, él podría haberse presentado a trabajar este mañana y nadie podría haberle dicho lo contrario porque no hay nada que se lo impida. Él no forma parte de esa discusión", planteó

"Faltan pocos días para que se venza ese mandato que teóricamente le pertenecería a Luis Juez, no hay ninguna razón de ser para poder hacerlo, pareciera ser que el objetivo era solo una expresión en abstracto y no debería decir el fallo que hay una simulación por parte del acto por razones más que obvias, porque se está metiendo con la zona de reserva específica de los legisladores", amplió.

El ministro coordinador se mostró junto a Aníbal Fernández (Seguridad), Eduardo "Wado" de Pedro (Interior) y Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) en una clara foto de unidad tras los cruces internos.

-------------

Más contenido en Urgente24:

Alberto, Béliz y JXC se infartan: USA quiere a Massa presidente del BID

Se terminó la grieta: C5N ahora bajó a CFK

Córdoba: Millonaria estafa "nuclear" al Estado

Ron DeSantis le saca ventaja a Donald Trump

San Francisco: Nuevo ataque a balazos contra el intendente