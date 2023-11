Santa Fe ya tiene fecha de cierre y adelantó el inicio 2024

Un dato no menor es que durante noviembre, aquellos alumnos que estén en séptimo grado, tendrán exámenes para completar sus estudios. Por su parte, aquellos que estén en la secundaria y deban materias, podrán rendir en diciembre. Mes en el que también habrá un refuerzo del aprendizaje para la culminación de la etapa escolar. No obstante, en febrero será la instancia de recuperación en caso de no aprobar el último mes del año.

Conjunto a esto, el calendario escolar quedaría compuesto por "completamiento, culminación, mesa de exámenes, y el encuentro con las familias para entregar las narrativas institucionales".

Para concluir, Debloc indicó que, según lo establecido para la provincia, el año lectivo 2024 comenzará el 1 de marzo.

