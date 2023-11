Más enojo de aliados de Lacalle Pou y le exigen más renuncias

Desde el opositor Frente Amplio (FA) y el semi-aliado Cabildo Abierto (CA) le pidieron al Presidente explicaciones y medidas.

La oposición solicitó el retorno del mandatario porque entienden que se trata de un tema “que es de su responsabilidad, y aunque haya una Presidenta en ejercicio [Beatriz Argimón], a quien nosotros respetamos mucho, es el Presidente quien tiene que hacerse cargo de una situación tan compleja desde el punto de vista institucional”, dijo el presidente del FA, Fernando Pereira.

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aliado pero no tanto de Lacalle Pou, dijo que “es un tema tan grave que el Presidente ya debería estar en Uruguay”. Y se enfocó en el asesor político del Presidente, Roberto Lafluf:

“A la trama ingresa un nuevo elemento que es Presidencia de la República, porque claramente el señor Lafluf, por lo menos por lo que uno tiene derecho a creer, no actúa por cuenta propia cuando convoca a una reunión y cuando pide que alguna documentación se adultere”.

Lafluf se encuentra en Río de Janeiro, en su rol de asesor de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), presidida por Alejandro Domínguez, de cara al a final de la Libertadores este sábado 04/11.

Colorados

También aliado de Lacalle Pou, parte del Partido Colorado se reunió vía Zoom: piensan que Lacalle Pou les debe “agradecer los servicios brindados a Maciel y a Lafluf”.

Finalizada la reunión por Zoom, la corriente interna del Partido Colorado, Ciudadanos, afirmó:

“Que a la luz de los hechos revelados era indispensable el inmediato apartamiento de su cargo del excanciller Bustillo, tal como ayer [por el miércoles 01/11] mismo se produjo. Que está pendiente que el Sr. Presidente de la República, cuando regrese al país, dé a la ciudadanía las explicaciones pertinentes. Oído el Sr. Presidente, Ciudadanos fijará su posición ante estos lamentables sucesos de manifiesta gravedad”.

A su vez, ayer el diputado colorado Conrado Rodríguez, de otra corriente, Batllistas, escribió en su cuenta de X que “siempre” creyó “en la honestidad de Carolina Ache Batlle y que no se había apartado de las normas. Lo dije el 19/12/22, cuando renunció, y lo sostengo ahora. A Bustillo le quedó grande el cargo. Por este episodio y por otros, esperemos que quien asuma esté a la altura”, finalizó.

Por último, el jueves 02/11 de noche se reunió la mesa ejecutiva del Partido Independiente (PI). El líder del partido, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo en una rueda de prensa que “estamos en presencia de una situación grave, de afectación política importante”, aunque no entienden que sea “una crisis institucional”, sino al contrario: “Uruguay tiene plena vigencia de sus instituciones y porque funcionan las instituciones es que ocurren situaciones como las que estamos viendo y se conocen”.

“En un país donde la institucionalidad estuviera en crisis, probablemente estas cosas quedarían ocultas o incluso tapadas. Acá hubo comportamientos que cruzaron la línea, y de parte del PI está la total convicción de que hay que ir hasta el hueso; que aquellas jerarquías o personas que hayan cruzado la línea de la legalidad deben ser responsabilizadas y, por lo tanto, tendrá que avanzar en ese sentido el gobierno con sus decisiones”, sostuvo Mieres.

En cualquier caso, Mieres subrayó que no tiene “ninguna duda” de que cuando Lacalle Pou vuelva al país “va a asumir las responsabilidades”. “También quiero decir que no hay que perder el foco principal de este tema, que no es solamente lo vinculado a si hubo conductas que buscaron obstaculizar o esconder declaraciones, sino que hubo un proceso en el otorgamiento del pasaporte a Marset, que fue más acelerado de lo que debió haber sido, y, en función de ello, más allá de que las investigaciones administrativas que se realizaron en los dos ministerios no arrojaron luz sobre este tema, ahora está en manos de la Justicia”.

