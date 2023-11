Cayó el canciller Bustillo y Luis Lacalle Pou está averiado

astesiano.jfif Alejandro Astesiano, otro gran escándalo pero el del narcotraficante Sebastián Marset es peor.

El caso

La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache Batlle, declaró en la Fiscalía por la causa que investiga irregularidades en la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, y con sus afirmaciones a la salida de la sede provocó una crisis total al gobierno de Lacalle Pou.

Los audios que ella presentó en la audiencia, que incluyen conversaciones de audio con el ahora excanciller Francisco Bustillo, y que divulgó la web del semanario Búsqueda, pusieron en el ojo de la tormenta tanto al canciller como al asesor de Presidencia, Roberto Lafluf, puesto que le pidieron explícitamente que ocultara el contenido de las conversaciones que ella mantuvo con el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, sobre la peligrosidad del tal Marset.

En audios de la mensajería instantánea WhatsApp, el canciller Bustillo le sugiere que “pierda” el celular para evitar darle a la Justicia conversaciones vinculadas a la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset.

En la conversación Bustillo le dice a Ache que Maciel es “un tarado”, y que no dará la información que reclamaba la Justicia, vinculada a cómo Marset había recibido un pasaporte sin antecedentes cuando había estado investigado y detenido. Marset estaba demorado en Emiratos Árabes Unidos por documentación adulterada y con un requerimiento de Paraguay pero pudo salir en libertad gracias al informe de la diplomacia uruguaya. Desde entonces está prófugo.

marset44.jpg Narco Sebastián Marset, quien tenía prontuario en Uruguay, que no fue informado.

Bustillo se refería a las conversaciones del 21/09/2021 y el 03/11/2021 en las que Guillermo Maciel le consulta a Carolina Ache Batller sobre la detención de Marset en Dubái y le advierte que es un narcotraficante “pesado y peligroso”.

“Yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos (los diálogos), se pegaría un tiro en el pie. Maciel no zafa mandándote al frente a vos, no zafa. Los únicos que podían detener la expedición del pasaporte es el Ministerio del Interior. Más allá de la alerta que te haya dado, eso no le quita la responsabilidad a él, superlativa cuando él sabía que había una investigación contra este tipo, me parecería un anormal si hace eso, se incrimina solo”, expresó Bustillo en la conversación con Ache.

Cuando la ex subsecretaria le planteó que Maciel ya había “volanteado” esas conversaciones, Bustillo respondió: “Sí, porque es un tarado, pero yo creo que a esta altura tiene que haber reflexionado y darse cuenta que no zafa por ahí, yo creo que el tipo es un tarado”.

“Que se mande al frente Maciel, vos perdé el celular, estoy imaginando escenarios (...) hay que ir sorteando esto es paso a paso”, apuntó el canciller.

ache batlle.jpeg Carolina Ache Batlle.

El ocultamiento

En otro audio, Bustillo le dice que tratará de hablar con Carlos Mata para evitar entregar los chats en la investigación administrativa y sortear la indagatoria de la funcionaria Karina Antelo: “Que por lo menos no guaranguee con las preguntas, que mande a un tercero y que no sea tan incisivo”.

Cuando Ache le dice que no hay manera de no entregar los WhatsApp, Bustillo le responde: “Busquemos la vuelta para que no tengas que entregar eso porque ahí te dejan repegada, al cuete. Dejame hablar con Mata para ver si hay algún tipo de forma en la que él pueda hablar con la tipa (la funcionaria sumariante) e incidir”.

Ache le plantea a Bustillo que de todos modos esos chat se los va a pedir la Fiscalía en la investigación penal, a lo que el ministro de Relaciones Exteriores le responde: “Eso es otro cantar. Acá hay que ir ganando tiempo y llevándola”.

Además, Ache aportó a la Fiscalía documentación para probar que el asesor de Presidencia de la República, Roberto Lafluf, destruyó un acta notarial de Cancillería que contenía los chats y le pidió a Ache que borrara los mensajes y certificara con una escribana que esos mensajes no estaban en su celular.

El diario La Diaria informó que el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Alejandro Machado, está evaluando declarar la reserva de esa declaración por lo que la causa continuaría sin que los abogados de los otros investigados tengan acceso a la declaración de Ache.

whatsapp.jpeg Los WhatsApp de Carolina Ache Batlle son demoledores.

