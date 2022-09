Francisco Bustillo aún adeuda una respuesta

Beatriz Argimón, presidenta de la Cámara de Senadores, informó: "En lo que respecta a la remuneración nominal mensual del Sr. Ministro José Reyes, se componete por el salario básico congelado de US$ 2.775 + los gastos de representación que ascienden a US$ 390, y los beneficios sociales correspondientes al hogar constituido y asignación familiar que ascienden a US$ 500 y US$ 650, respectivamente. La suma total de remuneración se le multiplica por el coeficiente determinado por NNUU para la República Argentina, el cual para el trimestre julio-septiembre del corriente año, es de 3,67".