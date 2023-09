Santa Fe ya cuenta con 30 consultorios de cannabis medicinal

La titular del ministerio hizo hincapié a la situación en la que se encuentra el stock de artículos y equipamiento médicos en sanatorios y hospitales: "En el sistema público no está faltando nada, están todos los insumos. El problema no es la falta de insumos, sino el precio, entonces desde el sector privado se está denunciando de algún modo el inconveniente de adquirirlos a los precios que están ahora, o en algunos casos que subsanamos, es que un proveedor los tiene, pero no te lo quiere entregar porque no conoce el precio de referencia. Todo esto excede a la salud, tiene que ver con la devaluación y los temas macroeconómicos. Algunos de los precios de los insumos se duplicaron y algunos aumentaron más del 100%".

image.png Este lunes la ministra de Salud, Sonia Martorano, brindó una conferencia de prensa.

Dónde se encuentran los consultorios

En Rosario, funcionarán en el Hospital Centenario, el Geriátrico Provincial, el Hospital de Niños Zona Norte y los centros de salud Sur, Ramón Carrillo, Empalme Graneros, La Esperanza, San Francisquito, San Fernando, El Remanso y 7 de septiembre. También en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Por su parte, en Santa Fe habrá consultorios cannábicos en Cemafé y en Centro de Salud San Martín de Porres. Además, habrá en Reconquista, San Javier, Santo Tomé, Venado Tuerto, Villa Cañás, Santa Clara de Saguier, Rafaela, Pueblo Esther, Funes, Casilda, Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Las Parejas, Rosario, Pujato, Baigorria y Acebal.

¿Qué pasa con el Covid?

La funcionaria contó que junio, julio y agosto son los meses de alta demanda respiratoria, aunque este año se adelantó y comenzó en mayo. "Hoy están en baja (las enfermedades respiratorias). De igual manera, tenemos circulación de influenza, sincitial respiratorio y respecto al Covid sí hay un aumento. Pero tampoco es tan preocupante, pasamos de 86 casos en julio a 138 en agosto", comunicó.

En relación al coronavirus, contó que hay pacientes internados y algunos hasta con respirador aunque sostuvo que esto pasó a ser una "enfermedad estacional de forma ambulatoria, sin mayores síntomas".

Sin embargo, hay casos que son más complejos, que son padecidos por aquellas personas que poseen algún factor de riesgo. Por ende, agregó: "Hubo muy buena vacunación, tuvimos 92% de personas con esquema completos. Hoy las vacunas están disponibles en todos lados, pero esto es como la gripe, que debe colocarse el refuerzo anual, pero no es mucha la gente que se está acercando".

image.png Según Martorano: "Hay un aumento en cuanto al Covid pero tampoco es tan preocupante".

