Santa Fe: Lewandowski y Pullaro entre carteles y acusaciones

En esa línea empezaron las disputas contra su rival: "Las comisarías que cerró Pullaro cuando era ministro las vamos a reabrir con otro concepto. No solamente la fuerza de seguridad, sino que estén las instituciones del barrio. Que esté el Estado presente", anunció y agregó: "Hay que pagarle mejor a la policía, vamos a incrementar la tecnología. Al delito se lo combate con decisión política".

image.png El aspirante de Juntos Avancemos.

Al momento de deliberar sobre la Educación, el actual senador nacional comentó que "Hay un tema que hay que discutirlo y ponerlo en claro que es que si queremos más educación tiene que haber más presupuesto. Por eso, proponemos ir llevando paulatinamente al 33% del presupuesto para tener una educación de excelencia".

En ese contexto, también celebró el "Boleto Educativo Gratuito" manifestado como "Una conquista de toda la provincia que se gestó durante este mandato". A su vez, propuso "Menos tareas administrativas y más pedagógicas para directores de escuelas".

"En los lugares donde más complicada está la población, tiene que haber doble escolaridad o jornada extendida. Si no se puede dar por cuestiones edilicias, que usen clubes o iglesias de cualquier credo", declaró.

No obstante, Lewandowski también enumeró las políticas actuales como "Obras de infraestructuras, acueductos, gasoductos, rutas transversales, cooperativas y mutuales, y lo más importante: plan de conectividad, que ya estaría terminado si no frenaban la aprobación del presupuesto". En relación a eso sacó provecho y subrayó: "Vamos a ser el gobierno que en la historia de la democracia en Santa Fe construya mayor cantidad de viviendas".

Para finalizar, el candidato peronista también brindó su opinión en cuanto al eje de Políticas Sociales, Género y Diversidad recordando que "Con la pandemia hubo que hacer una infraestructura que tuvo como pieza clave a los trabajadores de la salud". En esa línea, sostuvo que "hay que potenciar su trabajo y dignificarlo" y prometió: "Vamos a poner en práctica la ley de profesionalización que están esperando".

¿O cambio con Pullaro?

Pullaro le hizo frente a todas las acusaciones, principalmente de Lewandowski, y no dudó en responder aprovechando para comentar sus propuestas e ideas en relación a cada eje temático que fue abordado.

Sin pelos en la lengua, el dirigente de la UCR, apuntó contra el actual gobierno de Perotti en cuanto a la Seguridad: "Este gobierno perdió el control de la calle y hace tiempo que estamos en emergencia. Se tomaron decisiones incorrectas y se dejó de perseguir a las organizaciones criminales complejas", dijo y sumó que "se desmanteló el patrullaje preventivo y aumentaron todos los indicadores de violencia e inseguridad".

"Si comparamos el 2019 con el 2022, en el 2019 tuvimos la mitad de homicidios en Rosario. Vamos a recuperar el control de la calle y de la cárcel. Vamos a trabajar para ir contra el crimen y el delito complejo", afirmó.

image.png El candidato de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Al momento de hablar sobre la Educación, empezó a subir la temperatura y el exministro de Seguridad fue aún más crítico con la gestión actual: "Omar Perotti abandonó a la educación y eliminó algo fundamental como el esfuerzo o el mérito. No le importa si nuestros hijos van a la escuela o si ahí aprenden. Abandonó a los docentes, directivos y asistentes escolares".

"Para ocultar los índices del desastre educativo en la provincia de Santa Fe, Perotti puso la no repitencia y el avance continuo. Cualquier chico que estudie o no estudie, vaya o no vaya a la escuela, pasa de año todos los modos", detalló y se preguntó: "Un docente de lengua tiene que acordar la nota con uno de educación física, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?".

Por el lado de la Economía y Desarrollo Productivo, Pullaro comentó que "Santa Fe es el campo, la industria, el comercio, pero también es el río y el puerto. Conozco cada región, cada departamento, cada ciudad y cada pueblo. En cada uno de los rubros sé lo que quieren los productores y emprendedores. Quieren que el Estado nacional les saque el pie de la cabeza para producir un Estado provincial eficiente que los pueda acompañar".

En ese sentido advirtió que "En Santa Fe hay un combo explosivo que es el Gobierno nacional que representa Lewandowski y que se lleva permanentemente los recursos de la provincia".

"El año pasado se llevó el 3% del Producto Bruto Interno de nuestra provincia y solamente volvió la mitad", afirmó el candidato de Unidos y agregó: "El Gobierno de Perotti solamente ejecuta 55 pesos cada 100 pesos que tiene para invertir. Me comprometo a llevar adelante las obras viales que hacen falta: caminos rurales y rutas, potenciar la agricultura, el comercio y la industria, desarrollo energético. Vamos a multiplicar la potencia productiva y vamos por la previsibilidad fiscal, por reglas claras".

Finalmente, durante el último debate sobre Políticas Sociales, Género y Diversidad, Pullaro afirmó que trabajará "por las adicciones, en la prevención y en los consumos problemáticos" donde siguió dirigiéndose hasta el último minuto contra el gobierno nacional y provincial.

"La crisis que estamos viviendo en Argentina hace que muchas personas no paren de caer. En la provincia de Santa Fe abandonamos las políticas sociales para llevar adelante asistencialismo", reveló epecificando que "en todo el norte santafesino no tenemos guardias pediátricas los fines de semana". "La ministra Martorano nunca fue al norte de la provincia. Nosotros no vamos a dejar a nadie sólo y vamos a convertir los planes en trabajo", prometió a modo de conclusión.

Más contenidos de Urgente24

Histórica crisis UBA: Derrumbe de inscripciones y recorte de planes de estudio

Tiemblan el campo y el BCRA: Tras sequía, arrancó El Niño

Elecciones 2023: Las habas que se cuecen a fuego lento

Eduardo Feinmann sacado con director del BCRA y Roberto Navarro contra Jonatan Viale: "HDP"

Caso Silvina Luna reabre debate de la eutanasia en Argentina