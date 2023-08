Marcelo Lewandowski le hace frente a Pullaro y a Milei

Lo que dejaron las PASO nacionales

En relación a lo reflejado en las urnas del domingo, que dieron como ganador a Javier Milei, el candidato a gobernador santafesino no dudó en hablar al respecto y afirmó que " Se sabía que esto podía pasar, pero no con la intesidad que sucedió, y menos aún habiendo ganado en sectores históricamente vinculados al voto del justicialismo. Frente a eso no hay que enojarse, hay que hacer lecturas de la realidad".

Además fue crítico ante las declaraciones que realizó Milei en contra del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) asegurando que el mismo es "un orgullo" para la provincia y el país.

"El Conicet es un orgullo de Santa Fe y de la Argentina. Es un actor clave", destacó el postulante a la Casa Gris a través de un hilo en sus redes sociales.

"En Santa Fe tenemos muchos exponentes del gran trabajo que realiza el Conicet junto a las universidades y el sector privado. Por ejemplo, el equipo de investigación que lideró la Dra. Raquel Chan logró la tecnología HB4 que hoy ya es una herramienta clave para el mundo que viene", siguió.

Y completó: "Esperamos que todos los candidatos de la provincia defiendan a Santa Fe de la mirada centralista porteña y cuiden las capacidades que tenemos en nuestra tierra".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmarcelewan%2Fstatus%2F1692203357060870313&partner=&hide_thread=false El Conicet es un orgullo de #SantaFe y de la #Argentina y es un actor clave.



Si queremos generar más riqueza, más producción, más trabajo en el país, necesitamos integrar el conocimiento en la cadena de valor.



Queremos que Santa Fe lidere este proceso en la Argentina. pic.twitter.com/yWDW8rjM7B — Marcelo Lewandowski (@marcelewan) August 17, 2023

En búsqueda de votos

Lewandowski sigue encaminando su campaña electoral para la recolección de votos y este jueves participó de la entrega de 39 viviendas y 8 escrituras en San Gregorio acompañado por el presidente comunal, Lisandro Travieso, y el director provincial de Vivienda y Urbanismo, Edgardo Ragalli.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmarcelewan%2Fstatus%2F1692314906698146199&partner=&hide_thread=false ¡Sueño cumplido! Entregamos 39 viviendas y 8 escrituras a vecinos y vecinas de #SanGregorio. La construcción de viviendas será una política de Estado que vamos a profundizar para dar una respuesta de fondo al déficit habitacional. pic.twitter.com/I2obJstlFm — Marcelo Lewandowski (@marcelewan) August 17, 2023

En ese contexto comunicó que "Durante los próximos días, Santa Fe va a estar conociendo en detalle todo el esquema que venimos preparando con nuestros equipos técnicos desde el año pasado".

No obstante, adelantó que "El eje central es que las familias trabajadoras puedan pagar la cuota de su propia casa en montos en relación al valor mensual de un alquiler".

También subrayó el trabajo que viene haciendo el gobierno provincial en construcción de viviendas y comentó que "La idea que tenemos es profundizar mucho más y que constituya una política de Estado central para darle una respuesta de fondo al déficit habitacional". En ese sentido, sumó: "Hoy hay 100 mil anotados en espera de su propia vivienda. Este es un compromiso que asumimos y que vamos a llevar adelante".

