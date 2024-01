Santa Fe y una fecha trágica que sigue dejando huellas

image.png Fatalidad. Fuente: El Litoral.

Después que se cayó la grúa, el juez de turno, Daniel Rucci, decidió suspender el rescate y así descongestionar la ruta. En cuanto al choque, no se sabe qué pasó. La noche estaba oscura, no había niebla. No obstante, la Policía no descarta un error humano o una falla mecánica.