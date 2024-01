Esta es la vitamina que te falta si no puedes dormir

¿Por qué no puedo dormir de noche? ¿Por qué no me da sueño? ¿Qué vitamina me falta si no puedo dormir? Los problemas de sueño están relacionados con muchos factores, como el estrés, la depresión, tener problemas financieros, cambios en el horario de trabajo, e incluso la carencia de ciertas vitaminas y nutrientes. Todas las vitaminas tienen funciones importantes en el cuerpo, pero algunas tienen una relación más clara con el sueño. Es el caso de la vitamina D.