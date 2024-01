Aquí hay tres batidos caseros para aumentar masa muscular

Estos últimos contienen ingredientes que se relacionan con la ganancia de músculos, como yogur griego, mantequilla de maní, semillas de chía, plátano, e incluso chocolate.

La mayoría de estos alimentos son ricos en proteínas y otros componentes que ayudan a mejorar la masa muscular.

Por ejemplo, el yogur griego "a menudo contiene aproximadamente el doble de proteína que el yogur normal", precisa Healthline.

El plátano es otro de los alimentos que más se relaciona con el aumento de masa muscular. Según LiveScience, una taza llena de plátano en rodajas contiene alrededor de 1,6 g de proteína.

El plátano es uno de los ingredientes más usados en los batidos para ganar músculo.

El chocolate negro también es útil para quienes desean ganar masa muscular.

Estudios han demostrado que "el consumo de chocolate negro estimula la producción de folistatina. Los niveles de miostatina disminuyen naturalmente y esto acelera el crecimiento muscular", indica el sitio Medium. La miostatina es una proteína que inhibe el crecimiento muscular.

Considerando esto, en caso de que no sepa qué batido es bueno para los músculos, he aquí algunos batidos de proteínas caseros que pueden ayudar a ganar masa muscular.

Batido de chocolate, coco y plátano

Receta del sitio especializado Eat This, Not That

Ingredientes:

5.3 onzas de yogur griego natural

1 plátano pequeño, pelado, rebanado y congelado

1⁄2 taza de hielo

1⁄2 taza de leche de coco sin azúcar refrigerada

1 cucharada de cacao en polvo sin azúcar

1 cucharada de miel

1⁄2 cucharadita de vainilla

1 cucharada de coco en hojuelas sin azúcar, tostado

1 cucharada de chocolate amargo finamente picado

Preparación: En una licuadora, combina el yogur griego, el plátano, el hielo, la leche de coco, el cacao en polvo, la miel, y la vainilla. Mezcla hasta que quede suave. Vierte en vasos altos y cubre el batido con coco tostado y chocolate amargo.

Batido de proteínas casero

Receta del blog del famoso cocinero británico Jamie Oliver

Ingredientes:

1 plátano, pelado

150 g de yogur natural desnatado o yogur de soja

100 ml de leche semidesnatada o desnatada

1 cucharada de mantequilla de maní

1 cucharada de semillas de chía

½ cucharadita de canela (o al gusto)

Preparación: Mezcla todos los ingredientes en una licuadora y bene el batido de inmediato.

Batido de frutos rojos

Receta del sitio Times of India

Ingredientes:

1 taza de frambuesa congelada

1 taza de arándanos congelados

2 cucharadas de yogur helado

½ plátano (congelado)

1 cucharada de mantequilla de maní

Agua (para ajustar la consistencia)

Preparación: Agrega todos los ingredientes en una licuadora y licúa hasta obtener una pasta espesa. Sirve el batido y decóralo con bayas.

