Santa Fe: La industria sufre las nuevas medidas y alarma

En diálogo con el medio santafesino "UNO", el presidente de la Federación, Javier Martín, señaló que "Preocupa un poco que no haya ningún tipo de evaluación, si hay alguna importación que pueda significar algún riesgo para lo que es el mismo bien producido en la Argentina. En Estados Unidos o en Europa vos queres exportar y tu producto es evaluado, si cumple con ciertas reglamentaciones, están los reglamentos técnicos, y si no los cumplís, no podes importar".