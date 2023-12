Industria, campo y construcción: tres miradas diferentes

Por ello, hoy la gran mayoría de las fábricas del país tienen cortado el crédito en el exterior.

Funes de Rioja presidente de la UIA Daniel Funes de Rioja (UIA)

Por su parte, los que peor la están pasando son los empresarios vinculados a la obra pública y la construcción.

Ellos se sienten los más perjudicados y se han "pintado la cara" para ofrecer algún tipo de resistencia al freno de las obras nuevas y la interrupción de los procesos donde los trabajos aún no se han iniciado.

Gustavo Weiss, titular de la Cámara de la Construcción, explicó que "existen contratos con distintos niveles de ejecución y nos anticipan que no hay plata. En el mundo la inversión privada no supera el 7% del total. La infraestructura la hace el Estado ya que no es negocio para los particulares"

gustavo weiss.jpg Gustavo Weiss (Construcción)

Por último, el sector que más se mostró entusiasmado con el nuevo panorama es el de los productores agropecuarios.

Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, celebró las medidas anunciadas por el ministro de Economía Luis Caputo.

"Rescato que el presidente Javier Milei está haciendo lo que nos había prometido durante la campaña que iba a hacer: puso al campo en el lugar donde debe estar, como el sector más productivo y más competitivo de la Argentina. Nos iguala con el resto de las actividades exportadoras".

"Todo lo que sea mejorar la rentabilidad para hombres de campo que vienen sufriendo discriminación hace mucho tiempo es bien recibido. Teníamos un gran desequilibrio que consistía en vender a un tipo de cambio bajo y luego salir a comprar insumos a un dólar mucho más alto".

Por último, Pino trazó un panorama alentador para el mediano y largo plazo.

"Hay decisiones, como la quita de las retenciones, que van a llevar un poco más de tiempo. Pero, con estos anuncios, tenemos un poco más de previsibilidad. A esta altura del año, estamos cosechando el trigo, preparando la campaña gruesa y buscando los futuros terneros. Es un verdadero aliciente y sabemos que hacia adelante las cosas van a estar mejor"