Santa Fe: eliminar la repitencia, un parche anti mérito

En esta nueva educación, ¿cómo se garantiza el aprendizaje del alumno? ¿No sería mejor aplicar tutorías durante todo el año y agregar horas extras o talleres complementarios para fortalecer el aprendizaje de los alumnos?

“A mi no me gusta hablar de premios y castigos. Me gusta hablar de estímulos y reconocimiento de recorrido. Todos tenemos que entender que para llegar al final y obtener el certificado que la escuela propicia hay que tener todo aprobado. Sin todos las currículas aprobados no se alcanza”, opinó la ministra.

image.png Adriana Cantero, ministra de Educación de Santa Fe, anunció los alumnos del secundario no repetirán el año a partir del 2023.

Pero, ¿cómo asegurar que los jóvenes aprendan las materias desaprobadas, si avanzan en el ciclo lectivo? ¿Qué castigo o advertencia le aplicas al alumno que reprueba?

En este caso, buscan que los alumnos de la secundaria avancen de grado y mediante distintos dispositivos las vuelvan a recursar. Dichos dispositivos -explicó la ministro- van "desde la posibilidad de aprobar con distintos formatos de examinación a recursados, fortalecimientos con tutorías, hay distintas alternativas para que los chicos puedan ir aprobando las materias adeudas".

“Gracias a todos los dispositivos que aplicamos en pleno distanciamiento; políticas de fortalecimiento de vínculo pedagógico, extensión del calendario escolar hasta febrero, sábados activos, prácticas de reivindicación de aprendizaje, tutorías llegamos al 2021 donde la provincia de Santa Fe puede contar que tiene 16.000 adolescentes más matriculados en la secundaria que antes de la pandemia”, sostuvo la ministra.

Por más que la ministra haya nombrado a varios “dispositivos” ninguno garantiza la aprobación de las materias adeudas y el aprendizaje de los chicos.

¿Pero esa progresión positiva de inserción escolar significa que los alumnos salen del secundario con mejor calidad, capacitación en cuanto al aprendizaje?

La calidad no puede medirse sólo en cantidades cuantitativas. Es decir, con la eliminación de repitencia escolar existe el riesgo de que mejoren las tasas de graduación sin considerar la calidad en los aprendizajes. A fin de cuentas lo más importante es la calidad de aprendizaje no pasar de año.

En un sistema ideal, debería haber igualdad de oportunidades para todos, y todos deberían valerse de aquella para poder progresar con esfuerzo y mérito. Lo que olviden mencionar los enemigos de la meritocracia es que una sociedad con igualdad de oportunidades no elimina por sí sola mágicamente las desigualdades sociales y económicas. El mérito reside en la voluntad de cada individuo de querer avanzar, desarrollarse y superarse, aprovechando esa oportunidad o suerte. La oportunidad no garantiza el mérito, lo posibilita. Quieren instalar la idea de que la riqueza de uno existe por la pobreza del otro.

Pero Cantero insiste en la cantidad y no en la calidad : “El primer indicador de calidad: es todos dentro de las escuelas. No hay calidad con unos pocos, es con todos porque es un sistema obligatorio.Además de todos tenemos más chicos y menos abandono y menos repitencia. El propósito de la escuela es que los chicos aprendan. Vamos a trabajar sobre lo que no aprendieron para que puedan mantener esos logros. Esto requiere de más recursos, más horas de tutorías académicas, dispositivos de acompañamiento”.

“En el único lugar en nuestro sistema provincial donde se da este sinsentido de que no apruebo matemática pero vuelvo a hacer inglés, historia, geografía, literatura es en la secundaria”, defendió.

Y agregó: “Nosotros decimos lo que tenes aprobado, lo tenés aprobado. Hay que tener un menú de dispositivos para que puedas seguir aprendiendo lo que no pudiste aprender". “No es un formato ni de promoción automática ni de no repitencia. Es un formato de avance continuo que le da herramientas a los alumnos y a las escuelas para que las chicas y los chicos puedan construir recorridos continuos y completos”.

Opinión de especialistas en educación

Expertos en educación aseguraron que la medida podría ser eficiente para reducir el nivel de deserción escolar, pero que no soluciona el problema de aprendizaje.

Al respecto, la ex ministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué, opinó en La Mesa de Café que la medida de eliminar la repitencia escolar como mecanismo en sí, no es útil. "Hay que reemplazarlo por un sistema que garantice los aprendizajes, que incorpore a los alumnos a los estudios universitarios y al ingreso al mundo laboral".

Asimismo, Balagué sostuvo que eliminar la repitencia "es un mero parche y no se sabe qué resultado podría dar. Ya lo vemos después de la pandemia y hoy los chicos tienen serios problemas con el aprendizaje. En la Legislatura hemos aprobado varios proyectos referidos al apoyo curricular y más carga horaria, que lamentablemente no han sido tenidas en cuenta".

Por su parte, el especialista en educación Jaime Correas, opinó que la propuesta de la Ministra de Educación de Santa Fe "no es solamente un problema de estadísticas, sino que no quieren enfrentarse con el problema". Correas dijo que si bien el planteo de Cantero es cierto y que la repitencia no mejora los aprendizajes. "Santa Fe es la provincia con peor promoción. Pensar que en dos años un problema de esa gravedad puede mejorar es la típica solución populista", reflexionó.

Por último, Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, coincidió con Romero en que el abordaje debería ser “integral”, sin adoptar “medidas cosméticas” de manera aislada.

“Hay que cambiar el núcleo duro de la escuela secundaria y, en ese sentido, que todos los estudiantes tengan que recorrer la misma trayectoria es uno de los problemas centrales”, argumentó y explicó que el currículo educativo “debería ser una construcción colectiva en la cual cada joven y sus docentes tengan poder de decisión, más allá de una cierta obligatoriedad, que debería dar lugar a una electividad progresiva que tenga en cuenta los intereses y capacidades del estudiante y al mismo tiempo lo haga responsable de sus elecciones”.

