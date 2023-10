Rosario se movilizó en repudio a las propuestas de Milei

"Ni voucher ni arancel. Marchamos porque nos oponemos al cambio estructural en educación que propone el candidato a presidente por La Libertad Avanza. Marchamos porque creemos que la educación no es una mercancía", escribió en su cuenta de X, la cuenta oficial de SADOP Rosario, uno de los gremios que se unió. Junto a eso publicó un video que mostró la muchedumbre participante.

Un contexto que tuvo de todo

Tal lo informamos desde Urgente24, a raíz de la marcha que se había difundido en contra de Milei, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, desobligó a sus alumnos y docentes para que puedan asistir a manifestarse.

Eso fue un puntapié que generó un tenso ida y vuelta entre él y referentes de La Libertad Avanza de Santa Fe que se opusieron a lo impuesto por Bartolacci y presentaron una nota en contra, que te contamos desde este medio.

Sin embargo, todo parece haber quedado en la nada y Bartolacci no dio marcha atrás.

image.png Los diferentes movimientos políticos dijeron presente en la marcha contra Milei.

Es por eso que, tras ese marco en cómo se dio todo, el superior de la UNR dialogó con la prensa en medio de la movilización y expresó: "Creo que estamos viviendo un tiempo de la historia de la humanidad muy complejo, hay cuestiones muy ofensivas, hoy incluso muchas de esas cosas las han hecho con miembros de mi familia, creo que tiene que ver con el momento difícil que la sociedad está atravesando".

Frente a los dichos de Nicolás Mayoráz, declaró que "No es el mundo en el que quiero vivir, y por eso me comprometo de esta manera, muchos me dicen pero no es conveniente porque hoy la gente cree, yo no sé qué es lo conveniente, yo sí sé qué es lo que creo y sé que la vida es tomar partido, entonces cuando hay una causa que a mí me interpela, que me conmueve, que me moviliza, yo me entrego de manera entera independientemente de si eso genera más o menos consenso, porque para eso está la conversación pública, para provocar esos consensos".

En ese contexto, Bartolacci fue consultado con respecto a si ve similitudes en relación a lo ocurrido en los 90 y respondió que "Sin dudas veo similitudes. Incluso, creo que el momento que estamos atravesando es aún más complejo, porque el mundo atraviesa una situación más compleja, porque la Argentina tiene problemas estructurales que en todos estos años no ha podido resolver y porque todo eso genera fundamento para que aparezcan expresiones aún más fuertes de las que tuvimos que enfrentar en aquel momento, pero lo hicimos cada vez que fue necesario, de manera pacífica como estamos hoy, convocando a la ciudadanía a pensar lo que nos pasa, a imaginar si esa es la solución que necesitamos, y lo vamos a seguir haciendo cada vez que la realidad nos convoque".

image.png El rector de la UNR, Franco Bartolacci.

