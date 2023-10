Joaquín Furriel habló de su romance con Guillermina Valdés

image.png

La reacción de Marcelo Tinelli tras el romance entre Furriel y su ex

“Yo hablé con Marcelo hace poquito y me dijo que no tiene ganas de estar en pareja con nadie. Me dice ‘te digo esto y capaz que mañana me ves con alguien’, porque viste que Marcelo es enamoradizo, pero que él ahora no tiene ganas de estar con nadie, que realmente está disfrutando mucho su vida de soltero ”, explicó Paula Varela en Socios del Espectáculo.