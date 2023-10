Rosario: La UNR marcha contra los vouchers de Milei

En base al proyecto del libertario, Bartolacci analizó que "En primer lugar, la política de vouchers es impracticable, hay resguardo legislativo y constitucional en la Argentina que así lo indica. En segundo lugar, se ha aplicado en pocos países en el mundo y no es porque los otros países no han contemplado la posibilidad de hacerlo, sino porque entendieron que no es una buena medida".

Sobre eso continuó: "Tercero, los documentos de organizaciones internacionales, sobre todo aquellas vinculadas a la educación, son muy críticos respecto de las pocas experiencias que se han desarrollado en el mundo. Cuarto, si miramos la experiencia práctica, no solo, primero que no ha garantizado mejores índices de calidad y excelencia académica. Lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Chile, es que las instituciones con tal de contener estudiantes para garantizarse el ingreso de la matrícula, lo que hacen es bajar el nivel de exigencia académica".

image.png El rector de la UNR, Franco Bartolacci.

Los pies sobre la tierra

Bartolacci determinó que este tipo de políticas solamente aseguran mayor segregación: "Argentina tiene enorme dificultad de desigualdad estructural, lo que necesita es todo lo contrario, no necesita segregar, necesita unir, necesita homologar estándares de excelencia para todos".

A su vez, indicó que hay que hacerse preguntas básicas: "¿Cómo se sostiene una política de vouchers en una escuela que hoy le garantiza el acceso a la educación a chicos y chicas que si no tuvieran esa escuela no podrían acceder? Seguramente el candidato presidencial, por su filosofía diría, bueno, si no es rentable no tiene que estar. Nosotros pensamos todo lo contrario. ¿Cómo se califica de rentable que un chico o una chica pueda tener acceso a educación pública de excelencia que pueda aprender a leer y escribir?".

No obstante, también fue consultado sobre las posturas de Patricia Bullrich y si cree que la candidata defendería a la educación pública. Es por eso que recordó que en junio de este año, sesionaron todos los rectores y rectoras en Rosario, en el marco de la conmemoración de la bandera y, en ese plenario, se redactó un documento de defensa de la educación y la universidad pública, de la necesidad de que se priorice como política de Estado y que se jerarquice en materia de inversión presupuestaria, con la vocación de invitar y convocar a los candidatos y candidatas a presidente a suscribir ese texto.

En ese contexto, comentó que "Lo hicieron todos salvo Milei" a lo que continuó "Y es quien está planteando abiertamente lo que yo entiendo es un retroceso para la universidad pública argentina. Por eso la advertencia. Y no es que el rector se involucra en la campaña electoral. Yo no estoy diciendo a nadie que tiene que votar por tal o cual opción".

"Sí estoy cumpliendo con lo que entiendo es mi responsabilidad cuando se dice con la universidad queremos hacer esto y yo considero, como rector, que eso que se quiere hacer es un retroceso para el país y para la universidad, tengo la responsabilidad de advertirlo y decirlo públicamente", concluyó.

image.png Convocatoria.

