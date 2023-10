Rosario: Balacera a metros del Sindicato de Camioneros

No obstante, el sindicalista detalló que la cámara de videovigilancia que hay en el sitio "no enfoca el lugar donde se produjeron los disparos. Eso sucedió por Pasco, unos metros más adelante de donde está el gremio. No se ve nada" y agregó: "Este es un gremio que tiene 23 mil trabajadores. No hay ningún problema interno ni institucional referido a esto. Tampoco recibimos llamadas telefónicas intimidatorias ni a la institución ni en contra mío".

Respecto a eso, comentó que "Lo que hubo hace mucho fue un cruce de llamados con algunas personas, que desde la cárcel de Piñero ordenaban hacerme daño, pero eso pasó hace tiempo. Desde ese entonces no pasó nada más. Esperemos que tras la detención de anoche, el fiscal al que le toque trabajar esta investigación pueda aclarar el tema, así nos quedamos tranquilos nosotros y los vecinos que no tienen nada que ver con esto".

Por último, en relación al encarcelado, Aladio indicó que se trata de una persona que, presuntamente, tenía un empleo formal. "No es ni un chico de la calle, ni un puntero. Estamos en una situación muy complicada con un tejido social que está bastante roto", concluyó.

image.png El secretario General del Sindicato de Camioneros, Sergio Aladio manifestó: "Espero que esto sirva para aclarar lo que pasó sobre esos disparos".

