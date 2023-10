"Inestabilidad emocional": Bullrich desespera contra Milei

Está claro que a Patricia Bullrich no le fue nada bien en el 1er debate presidencial. No supo responder cuando Javier Milei le preguntó que haría con las Leliqs y se la vio errática en varias intervenciones. Ella admitió de alguna manera su mal desempeño al justificarse con una presunta gripe. No tendría excusas para el próximo debate, que es su última oportunidad de mejorar su imagen. Mientras tanto, eligió la red social X (antes llamada Twitter) para atacar a Javier Milei con cuestiones más cercanas a la salud mental que a la política, algo que el libertario venía denunciando en el marco de una campaña sucia en su contra por parte de Juntos por el Cambio.