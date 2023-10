Detenidos-desaparecidos y la histeria del Relato

¿Dónde estaba el peronismo?

Dividido por una lucha intermina fratricida que enfrentaba a sus 2 extremos.

¿Quiénes se opusieron al golpe de Estado?

El Partido Comunista Revolucionario y Álvaro Alsogaray, por entonces líder de Nueva Fuerza.

Son afirmaciones empíricas de la historia argentina contemporáneas

Sin embargo, son políticamente incorrectas. Y hay más.

La violencia

¿Cuándo comenzó ese enfrentamiento entre las fuerzas extremas del peronismo?

En vida de Juan Domingo Perón. Unos ubican el inicio de las hostilidades en los bosques de Ezeiza, en ocasión del regreso de su líder. Otros señalan la ruptura en el asesinato de José Ignacio Rucci, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) y muy cercano a Perón.

¿Perón apoyó a alguno de los 2 extremos del peronismo en pugna?

Sí, a la derecha peronista, que se autodenominaba 'peronismo de Perón'. La izquierda peronista fue acusada de ejercer violencia contra un Gobierno democrático, elegido por la mayoría de los ciudadanos electores. Perón ordenó la guerra contra las llamadas 'organizaciones armadas'.

¿Cuál era el objetivo de las 'organizaciones armadas'?

La Revolución. El modelo era el guevarismo. Había combatientes entrenados en la isla de Cuba. Hubo guerrilla urbana con atentados terroristas, y guerrilla rural, en especial en la Provincia de Tucumán. Hubo violencia, muertos, desaparecidos. La choque entre los 2 peronismos contribuyó a la destabilización institucional, más que el fracaso de la política económica. La justificación del golpe de Estado fue restablecer el orden. La mayoría de la sociedad respaldó el golpe de Estado. No hubo oposición al golpe de Estado de parte de las organizaciones armadas.

El Proceso

¿Hubo terrorismo de Estado?

Sí. El Estado eligió una estrategia de combate no oficial, continuando las acciones parapoliciales que había iniciado el gobierno de Perón. Esto incluyó la detención ilegal, el interrogatorio con tortura, el asesinato clandestino.

¿Fueron 30.000 detenidos-desaparecidos?

Para el debate histórico, el número no es lo decisivo. Sin embargo para las llamadas 'organizaciones de derechos humanos', el número es esencial, aún cuando resulte no demostrable. También lo es impedir que llame 'terroristas' a alguno de los no verificados 30.000.

¿Qué esperaban que ocurriera si eran detenidos alguno de los 30.000 que haya puestos bombas o ejecutado un copamiento de unidad militar?

Urgente24 ya lo publicó en ocasión de presentar el libro 'La estafa con los desaparecidos', de José D'Angelo. El número no es esencial pero ¿fueron 30.000?

Hay 4 Informes oficiales:

El de 1984, conocido como Nunca Más o CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas).

El de 2006, 'Informe Secretaría DDHH'.

El de 2015, Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE 2015).

El listado del Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires, Ley N°461 del 21/07/1998.

Según D'Angelo en el Parque de la Memoria son 8.751. Según Wikipedia, 8.717, que se desglosa en 7.664 que corresponden al 'Proceso' y 981 del gobierno constitucional Perón / Perón, casos en los que se invoca represión irregular de un Gobierno constitucional que comenzó a ser agredido por la declaración de regreso a las armas de grupos combatientes ilegales: ¿...?

La Conadep 1984, registra 8.961 detenidos-desaparecidos.

Pero el Informe DDHH 2006 llega a 8.368 que se desglosan en:

Desaparecidos: 7.089,

Muertos: 1.279.

En el caso de RUVTE 2015, son 8.631 que surgen de la suma de:

Desaparecidos: 7.018.

Muertos: 1.613.

Muy importante: no coinciden.

¿Quién se hace cargo de las diferencias y sus motivos? ¿Cómo es que alguna vez alguien llegó a 30.000? ¿Por qué la sociedad aceptó lo que resulta no demostrable, probablemente una mentira?

La histeria ha rebalsado a la izquierda argentina, que se considera guardiana de la memoria de las organizaciones armadas de los años '70 y sus referentes 'de superficie': de FAR Montoneros, la JP (Juventud Peronista); y del ERP (Ejército Revolucionarios del Pueblo), el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores).

¿Qué hizo Javier Milei?

Él utilizó para explicar sus ideas, la llamada 'Teoría de los 2 Demonios', la misma que defendió Ernesto Sábado en la versión original del informe Nunca Más, y que Urgente24 considera verdadera.

¿Cuál es la histeria con Milei?

Que él lidera un modelo cultural alternativo, que supone la eliminación o suplantación del vigente.

