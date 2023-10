Rosario: Referentes de Milei intimidaron al rector de la UNR

Si bien Mayoraz expresó que le parece "fantástico" que Bartolacci tenga ese pensamiento sobre Milei, indicó "pero no puede cerrar la Universidad".

image.png

image.png

image.png

Cómo solución a lo que el regente impone, el diputado provincial propone que "En todo caso, puede organizar una clase pública, invitar a académicos para opinar sobre el tema, que hable de economía, educación, pero no que cierre la Universidad como un castigo a quien piensa distinto. Además, advierto una especie de superioridad intelectual. Es decir, Bartolacci le tiene que explicar a la gente que votó mal y le tiene que llamar la atención para que vote bien el 22 de octubre. Es un acto político. La Universidad tiene que ser neutral. No puede en medio de una campaña electoral ponerse como abanderado de ciertas ideas políticas".

Asimismo, reiteró que entiende que Bartolacci tenga sus ideas "pero de ahí a plantearlas desde la Universidad es inaceptable desde todo punto de vista", comentó.

Minutos antes de finalizar la nota, fue consultado sobre si, en el hipotético caso de que Milei sea presidente, la Universidad podría dejar de ser gratuita y de acceso libre, a lo que respondió: "No existe la Universidad gratuita, alguien la paga. La pagamos todos con nuestros impuestos. No la pagan los ricos. La pagan los más pobres cuando compran pan y otros alimentos. La gratuidad de la educación está en la Constitución. El temor no pasa por la gratuidad, sino por la pérdida de ciertos privilegios de algunos dentro de la Universidad. Hay que discutir qué tipo de Universidad queremos".

Para concluir manifestó: "Tenemos un problema: con más de 16 mil ingresantes por año en la UNR, solo egresan 2.600. En el medio hay una pérdida enorme de recursos de estudiantes que no siguen las carreras. Hay que discutir un modelo educativo, pero con toda la sociedad, no con las estructuras políticas que se apropiaron de Universidad y que no permiten abrir el debate".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNicolasMayoraz%2Fstatus%2F1709340239926325646&partner=&hide_thread=false El rector de la UNR @fbartolacci resolvió cerrar la Universidad mañana para que la comunidad pueda protestar contra “las políticas de Milei”. Con @romidiezok y los integrantes de LLA presentamos una nota para que se retracte. 40 años de democracia y no aprendió nada. Autoritario… pic.twitter.com/41791NfbNs — Nicolás Mayoraz (@NicolasMayoraz) October 3, 2023

Por su parte, Diez también mostró su malestar a través de sus redes sociales donde escribió: "Me recibí en la UNR, otra Universidad hoy Bartolacci la toma de básica. Que sencillo es enarbolar la bandera de la democracia cuando las ideas son las suyas. Ahora si son diferentes PARA la Universidad. Ultra democrático lo suyo. Rector no le mienta a la gente, no use a los estudiantes y respete la democracia. La educación pública tanto de gestión privada como estatal no se toca . Se cambia el sistema de administrarla. Se subsidia a la demanda y no a la oferta . Raro que le duela tanto este punto.. Durante años nos bancamos a todos socialistas (así estamos) ahora la gente elige libertad. El país despertó! VLLC!".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCx8cYEDrU9Q%2F%3Figshid%3DNjFhOGMzYTE3ZQ%3D%3D&img_index=1&access_token=EAAGZAH4sEtVABOxjhiAARZBcpeOsdlyvjurcySxw3XHbrheO9QOs7EHasbEKaIjwcitmlHt3c4eZApSnHilMjdBEiLq9WeBi0MzFWhs8mJndVVnoPOTGKeZCgl7alDVZBQJFQ8F5N7mlZBxo1ucbmYNPDuvZCzu1xvKnTJvlABUWI7rtjqAgWu9EQZDZD View this post on Instagram A post shared by Romina Diez (@rominadiez.ok)

