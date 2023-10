Martín Insaurralde imputado por supuesto lavado de dinero

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frlopezmurphy%2Fstatus%2F1708275574215454909&partner=&hide_thread=false Denuncié por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a @minsaurralde. NO ALCANZA CON SU RENUNCIA.



Exigimos que él, Kicillof y Massa expliquen cómo costeó su ostentoso viaje con un sueldo de funcionario público. pic.twitter.com/VKhpLPqcG4 — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) October 1, 2023

Dudas

"No caben dudas que una persona cuya única actividad lucrativa conocida resultan ser cargos públicos, ya que según información pública 'milita' desde los 16 años y luego de acceder a ser concejal en el Municipio de Lomas de Zamora en el año 2003 siempre ha ocupado funciones públicas, exhibe un modo de vivir que no guarda relación ninguna con los ingresos públicos percibidos y puede haber experimentado un enriquecimiento ilícito. Tanto si se comprueba un arreglo matrimonial como el que se pide investigar, o si detenta él mismo o su círculo íntimo un patrimonio y gastos que no encuentran justificación lícita", señalaron.

"Exigimos que él (por Insaurralde), Kicillof y Massa expliquen cómo costeó su ostentoso viaje con un sueldo de funcionario público", escribió López Murphy en su cuenta de X (Twitter).

Por su parte la abogada acompañante sostuvo que "hay que limpiar este país. Tenemos la convicción, la experiencia y decisión política del más alto nivel".

Quien también denunció al exjefe de Gabinete bonaerense por enriquecimiento ilícito fue el legislador nacional José Luis Espert, la causa recayó en el Juzgado Federal de Julián Ercolini en los tribunales de Comodoro Py.

Denuncia contra Sofía Clerici

El autor de la presentación fue el abogado Gastón Marano, conocido en los últimos tiempos por ser defensor del líder de los "copitos", Nicolás Carrizo, detenido por el intento de asesinato a Cristina Kirchner.

El abogado puso sospechas sobre los "lujosos" regalos que recibió la mujer

Marano planteó que la modelo está inscripta ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como monotributista de la categoría más baja.

Eso, dijo, requiere un límite de facturación de 116 mil pesos mensuales. De ese modo sostuvo que la mujer no tendría capacidad económica para asumir ese tipo de compras.

Pidieron apartar al juez Villena

A todo esto el fiscal Mola solicitó en la tarde del martes (03/10) que el juez federal Federico Villena se aparte de una de las denuncias en poder de su juzgado por supuesto enriquecimiento ilícito de Insaurralde.

El pedido de recusación lo llevó a cabo sustentado sobre la base de rumores periodísticos que dan cuenta de una supuesta amistad de Villena con el exjefe de Gabinete Bonaerense.

Sumado a esto, el fiscal mencionó el hecho que la primera exmujer de Insaurralde, la abogada Liana Alejandra Toledo (hija del exintendente lomense, Hugo Toledo) trabaja como prosecretaria administrativa en el juzgado federal de Villena.

