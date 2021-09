Rosario: Pablo Javkin se alinea a Omar Perotti

Sabina Frederic ordenó un cambio que, sin embargo, tiene graves problemas culturales para la interpretación de sus subordinados. Sabina Frederic aseguró que no enviará más fuerzas federales a Rosario.

Los dichos de Frederic generaron molestia en Santa Fe. El gobernador Omar Perotti le contestó duramente: "Me siento respaldado por el presidente, que vino a la ciudad y dijo que no se podía permitir que esto pase. Me parece que la ministra no entiende a la perfección lo que el presidente dice".