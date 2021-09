Sabina Frederic mandó a contar homicidios a Larreta

Tras aclarar en Radio 10 que tras el envío de 160 nuevos efectivos federales a Rosario no enviará más refuerzos a la ciudad para combatir al narcotráfico, Perotti, el gobernador se quejó y recordó los números de homicidios que mencionó la funcionaria: "No me importan los números de otra provincia porque la problemática de acá. Si es una prioridad, no se debe comparar. Allí, el enfoque debe cambiar".

A su vez, el gobernador indicó que en la provincia hay 3.749 agentes federales. "Se debe hacer un desgranamiento de ese número, porque algunos están afectados a zonas de riesgo y otros a seguridad ciudadana. En seguridad ciudadana hay 800 por turno, que no es un número menor, los necesitamos", afirmó en contacto con Radio 2.

“La ministra no entiende”

Perotti recordó que el presidente Alberto Fernández visitó Rosario y manifestó su preocupación por la seguridad. En esa oportunidad, Fernández remarcó que "no puede permitirse que esto pase", refiriéndose al narcotráfico y la criminalidad.

"Me parece que la ministra no entiende a la perfección lo que el presidente dice. Hay una situación diferente, requiere de presencia y acompañamiento. Lo que acontece acá no pasa en otra jurisdicción nacional", declaró Perotti.