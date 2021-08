https://twitter.com/SwissAmbArg/status/1432339153140715522 El "aburrido" de Federer pic.twitter.com/aJUnheG1d3 — Embajador Heinrich Schellenberg (@SwissAmbArg) August 30, 2021

Berni fulminó a Frederic

En una entrevista con radio Mitre, Sabina Frederic argumentó su comparación al señalar que “hay que tratar de hacer este país lo mejor posible”. “Sigo viviendo en Temperley, yo tengo custodia, pero sí sé del miedo. No tenía un auto porque era un factor de riesgo”, agregó.

Y esta mañana, en diálogo con el periodista Luis Novaresio en radio La Red, afirmó que no se arrepiente de la frase, pero reconoció que le faltó desarrollarla.

“Representa mi pensamiento. ¿Mi pensamiento es horrible? No hablé del tema de seguridad. Estoy diciendo que tiene que ver con la cuestión política, con lo que hay para hacer. Es un lugar que no hay nada para hacer porque está todo resuelto. Argentina es mi país, tiene todo para hacer y elijo vivir acá”, explicó.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que esperaba su turno para hablar en la misma emisora, escuchó las palabras de la Ministra de Seguridad y reaccionó. “Durante la pandemia estuvo de fiesta, nosotros en vez de estar de fiesta estuvimos trabajando; con esa mirada intelectual que no tiene nada que ver con la realidad, los que vivimos en el conurbano sentimos que está en otra frecuencia”, analizó.

“La ministra habla como antropóloga y se olvida que es ministra; para ella el Conurbano es el campo del onanismo intelectual”, señaló el funcionario, en otro capítulo del largo enfrentamiento que mantiene con Frederic.

Y disparó: “Ella cree que nosotros vivimos de joda. Está tan jodona en plena crisis del Olivos Gate, que pidió la reelección de Fernández”. “¿Por qué no se sensibiliza con nuestros muertos? ¿Por qué no viene a trabajar a las villas con nosotros? ¿Por qué no viene a trabajar en contra del narcotráfico con los problemas que tenemos acá, no en Rosario?”, completó.