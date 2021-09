Frederic dijo que CABA tiene más muertos que Rosario (¿?)

Más que hacer crecer la cantidad de efectivos, que son 4.000 prestando colaboración en la calle, estamos trabajando para mejorar el despliegue. O sea, optimizar los recursos humanos, que son escasos. Santa Fe se encuentra en un proceso de fortalecimiento de su Policía, que va a llevar un tiempo largo de reequipamiento. En octubre en Rosario creamos una unidad ministerial con funcionarios nuestros y también está el trabajo de prevención de las fuerzas federales junto con la Policía de Santa Fe. Los agentes colaboran además fortaleciendo el trabajo de investigación criminal, que venía demorado. Más que hacer crecer la cantidad de efectivos, que son 4.000 prestando colaboración en la calle, estamos trabajando para mejorar el despliegue. O sea, optimizar los recursos humanos, que son escasos. Santa Fe se encuentra en un proceso de fortalecimiento de su Policía, que va a llevar un tiempo largo de reequipamiento. En octubre en Rosario creamos una unidad ministerial con funcionarios nuestros y también está el trabajo de prevención de las fuerzas federales junto con la Policía de Santa Fe. Los agentes colaboran además fortaleciendo el trabajo de investigación criminal, que venía demorado.

En CABA

Frederic habló además de la inseguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aseguró que la tasa de homicidios aumentó allí un 22% durante el último año. Además, sostuvo que desde Juntos por el Cambio “ocultan” información “de cosas que funcionan mal” en términos de seguridad.

“En CABA el incremento de la tasa de homicidio fue del 22% en el 2020, creció más que en Santa Fe. En la provincia de Buenos Aires no creció. Y el descenso de los delitos en CABA es el mismo que ocurrió en todo el país”, afirmó Frederic.

También consideró que “la Ciudad de Buenos Aires oculta mucha información de cosas que funcionan muy mal en términos de seguridad, a pesar de la inversión enorme que tienen en cámaras y personal policial. Tienen la policía más grande por habitante del país”.

“Cuando llegamos había 2.000 efectivos y hoy tenemos 5.000 prestando colaboración en la calle en Gran Buenos Aires, parece que Vidal no se ocupó de la provincia. (Diego) Santilli y (María Eugenia) Vidal no dan cuenta de su gestión ”, marcó.

Y apuntó sobre la candidatura en provincia de Buenos Aires del ex vicejefe de Gobierno de CABA: “Ese cruce de limites de (Diego) Santilli está destinado a no hablar de sus desaciertos de su gestión en la Ciudad. No pueden hablar de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires porque el peor de los delitos creció de manera exponencial”.