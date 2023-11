Rosario: Mataron a una mujer e hirieron a su hijo de 10 años

La triste noticia, de una violencia marcada que sigue dando que hablar, fue informada a las autoridades de la Unidad Regional II Rosario junto con la Agencia de Investigación Criminal.

Peritos que trabajaron en la escena del homicidio incautaron 12 vainas servidas calibre 9 milímetros y el celular de Sofía, que será enviado analizar.

Por su parte, la fiscal de Homicidios en turno, María de los Ángeles Granata, ordenó que el cuerpo de Archelasqui fuese trasladado al Instituto Médico Legal de la ciudad para realizar la autopsia correspondiente.

El mandato también incluyó la realización de peritajes criminalísticos en la escena del crimen, tareas que fueron llevadas adelante por los agentes del área Científica. Además, se elaboró una búsqueda activa de testigos y de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona, con el objetivo de identificar a los responsables para luego detenerlos.

image.png Peritos que trabajaron en la escena del homicidio incautaron 12 vainas servidas calibre 9 milímetros.

Un relato entre lágrimas

Hace instantes, quien rompió el silencio, y en llantos, fue Olga, la madre de Sofía, que dialogó con Radio 2 de Rosario y brindó precisiones poniendo en evidencia, también, el drama que se vive todos los días en una ciudad abandonada por el narcotráfico. "Anoche, como siempre pasa en este barrio, andan pibes en moto y tiran tiros por cualquier lado. Mi hija estaba afuera con los chiquitos. Llegó a cubrir a dos que estaban con ella", contó.

Archilasqui falleció consecuencia de disparos en el abdomen y su mamá comentó que "Le pegaron tres tiros. Cuando llegó al hospital ya estaba muerta".

Entre lágrimas, Olga señaló que la muerte de su hija "Dejó a una nena de un año y medio, un nene de tres años y dos más grandes. Ella no se metía con nadie, criaba a sus hijos. Vivía conmigo, que yo trabajo de empleada doméstica, tengo 61 años y estoy jubilada".

"Los policías me dijeron que ya sabían quiénes eran y culparon a la jueza. Tenemos que ver a nuestros hijos morir como perros y a sus hijitos huérfanos porque ellos no se ocupan. Se ocupan de los que tienen plata. Había muchísima gente, podrían haber matado a cualquiera. Siempre andan y la policía sabe y no hace nada", agregó.

Con este crimen, el número de homicidios en Rosario ascendió a 219 en lo que va del año y a cuatro en noviembre.

