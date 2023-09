Rosario: Tras investigaciones, Edery fue apartado

La decisión se da a través de la resolución número 337 que refiere que "se han puesto en crisis desempeños y procesos de trabajo fiscales".

En ese contexto, añade que eso "no puede constituir un obstáculo para que el Ministerio Público de la Acusación asuma como prioridad dar una respuesta unificada, eficiente, eficaz a los múltiples hechos delictivos generadores de violencias altamente lesivas focalizadas en la ciudad y en el departamento de Rosario".

Dentro del documento, la titular del MPA propone que el Auditor General de Gestión, Leandro Mai, sea quien lleve adelante la causa. Asimismo, indica a la Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos de la Fiscalía General que preste apoyo institucional y articule el proceso con la Fiscalía Regional 2.

Por otra parte, Vranicich solicitó a los órganos fiscales a ejecutar sus acusaciones, presentaciones, defensas y/o planteos por los carriles institucionales correspondientes.

Habló Perotti

Tras la determinación tomada, el gobernador, Omar Perotti, se refirió a la situación crítica: "No hay impunidad para nadie".

"En estos cuatro años hubo una total libertad para investigar a todos y a quien corresponda, sin privilegios para nadie. No hay por qué no investigar a alguien. Si esto se clarifica y está todo bien será tranquilidad para todos. Si no, será momento para sanciones, separaciones o para lo que corresponda en cada caso", declaró respecto al tema Edery.

image.png El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, analizó el tema Edery e indicó que "No hay por qué no investigar a alguien".

