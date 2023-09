Ganancias le da a Sergio Massa otro masivo acto con gremios

image.png Este miércoles 27/09 en Plottier (Neuquén), petroleros, ATE y la UOCRA organizaron otro acto de campaña a Sergio Massa.

El acto de hoy se producirá tras el baño de sindicalismo este miércoles 27 en Neuquén, con los poderosos petroleros, ATE y la UOCRA en tierras de Vaca Muerta.

La de hoy será una nueva muestra de la alianza estrecha que la CGT selló con Sergio Massa tras ser consagrado candidato presidencial por UP.

Por supuesto, el candidato tuvo un gesto de agradecimiento con un lugar preponderante para la dirigencia de la organización en su campaña, además de la distribución de $20.000 millones adeudados a las obras sociales sindicales mediante una transferencia directa del Tesoro Nacional.

En una situación similar, en 2015, CFK no pagó el pasivo acumularo y los sindicalistas se alejaron de la campaña, lo que perjudicó (quizás) a Daniel Scioli. Luego, Mauricio Macri no comprometió el pago cuando los convocó a Casa Rosada apenas asumió, y no pudo anunciar 'la paz social'.

Ayer el número dos del sindicato de mecánicos (Smata), Mario Manrique, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de UP, advirtió que "el ánimo de la gente empezó a cambiar" a partir de las medidas tomadas por Sergio Massa y el paquete enviado al Congreso.

massa2.jpeg "Ningún trabajador volverá a pagar Ganancias", celebró anoche el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. "Una victoria histórica de los trabajadores", dijo la CGT.

Y afirmó en diálogo con 'Télam':

La gente ve que hablamos en serio, ve que se puede lograr. Son medidas que demuestran que lo que estamos proponiendo desde el mensaje, estamos dispuestos a hacerlo en la acción, en los hechos. La gente eso lo está valorando La gente ve que hablamos en serio, ve que se puede lograr. Son medidas que demuestran que lo que estamos proponiendo desde el mensaje, estamos dispuestos a hacerlo en la acción, en los hechos. La gente eso lo está valorando

También Andrés Rodríguez, líder del gremio estatal UPCN, consideró que la concentración de hoy apunta a respaldar el paquete de leyes "importantes para el mundo laboral" y señaló que el camino para la recuperación de la economía es "con trabajo registrado para esa masa de compatriotas pobres que viven en la informalidad".

Calculan que habrá hoy 100.000 concurrentes aunque el número crece hasta los 150.000 con el aporte de los movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad civil que prometieron participar Calculan que habrá hoy 100.000 concurrentes aunque el número crece hasta los 150.000 con el aporte de los movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad civil que prometieron participar

Difícil segunda vuelta

Un reciente sondeo nacional publicado por la consultora 'Atlas Intel' midió la intención de voto de los candidatos que competirán en octubre, y Sergio Massa se asomó con buenas perspectivas en primera vuelta, mientras que Patricia Bullrich y Javier Milei obtuvieron casi una paridad, con una ligera ventaja a favor del libertario, que tendría así chances de competir con el tigrense en un eventual balotaje.

La muestra del sondeo es heterogénea y está integrada por 3778 encuestados, quienes fueron indagados entre el 20 y el 25 de septiembre, a través de una metodología de "reclutamiento digital aleatorio".

Consultados por sus preferencias en las elecciones presidenciales que se avecinan en octubre, la mayoría de los encuestados indicó que votaría a Sergio Massa (30,7%). En segundo lugar se ubicó Javier Milei, con 27,9% de intención de voto, ligeramente por encima de Patricia Bullrich, que obtuvo el 27,7% de los votos de la muestra.

massa bullrich milei.jpg

Mientras que el 3,8% no decidió todavía a quién votará, el 1,8% emitiría un voto en blanco y el 1,4% iría por el voto nulo.

El dilema es que en balotaje el escenario se complicaría para Sergio Massa, ya que sus rivales, según el relevamiento en cuestión, superarían cómodamente los 40 puntos en intención de voto, mientras que el actual ministro alcanzaría como máximo el 37,5%...

En ese contexto, Sergio Massa se podría ver obligado a avanzar con algo más que Ganancias, que le garantice el último empujón a una victoria.

Otras noticias de Urgente24

Desabastecimiento: Ya hay carteles por falta de combustibles

Ley de Alquileres: Cambios para que nada cambie

Patricia Bullrich: "Los ciudadanos van a estar protegidos"

"Hace 10 años que digo que el Salario no es Ganancia"

Para Javier Milei: China cerró el grifo de galio y germanio