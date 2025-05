"Riesgo Kuka": El relato que arma Milei para deslindar responsabilidades

¿Cuánto Riesgo País necesita la Argentina para volver al mercado de crédito internacional? Algunos especialistas estiman que alrededor de los 400 puntos básicos, por lo que la sobretasa sería de 4 puntos por encima de lo que rinde un bono del Tesoro de USA.

No obstante, el presidente Javier Milei anunció que su gobierno saldrá a buscar deuda cuando el índice del JP Morgan se ubique en 550 puntos, valor que había tocado a principios de año.

¿Por qué el Riesgo País no baja? Además factores externos que impactan directamente en la cotización de los bonos, un elemento que estaría impidiendo una reducción mayor del índice es la no compra de dólares por parte del Banco Central para sus reservas.

Los desembolsos del FMI y de otros organismos multilaterales llevaron las reservas a más de US$39 mil millones, pico desde el que empezaron a bajar por el pago de deuda, a importadores y, en algún momento, revaluaciones a la baja de activos como el oro, que también componen la existencias en moneda extrajera del BCRA.

El Gobierno, ha dicho, que no comprará reservas hasta que la cotización toque el piso de la banda de flotación cambiaria, hoy por debajos de los $1.000. Sin robustecer las reservas, la percepción de que la Argentina tiene menor poder de fuego para pagarles a sus acreedores estaría colaborando para limitar la baja del Riesgo País.

Otro coto tendría que ver con cuestiones políticas domésticas. Los inversores están atentos al desempeño electoral de LLA en las elecciones nacionales de octubre. El resultado les dará una mejor idea de cuál es el respaldo político que tiene el gobierno libertario a casi 2 años de haber iniciado. Cada elección de medio término se lee como un plebiscito sobre la gestión de gobierno.

Es por eso que el Gobierno empieza a armar un relato en el que el movimiento del Riesgo País prescinde de otro componente que no sea el político.

"El Riesgo País baja a medida de que baja la probabilidad de que vuelva el kirchnerismo. Es así de simple y lineal...", tuiteó Javier Lanari, subsecretario de Comunicación, en un mensaje que fue compartido por Milei.

tuit1.jpg

Otro en el mismo tono y que reposteó el Presidente fue el del economista afín al Gobierno Ramiro Castiñeira, quien resumió "Riesgo Kuka", denominación cuya autoría se le adjudica el empresario Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre. "Sigue cayendo el Riesgo Kuka", disparó al señalar la suba de los bonos tras la victoria de LLA en las elecciones porteñas ( aunque cabe destacar que tras ese resultado el Riesgo País apenas descendió un punto).

tuit2.jpg

Así va tomando forma y se intenta instalar desde el poder que si el Riesgo País no baja no responde a un déficit de la gestión (como la no acumulación de reservas) sino a la probabilidad de una vuelta a políticas populistas, representadas en el kirchnerismo.

Es un juego a 2 puntas: mientras deslinda responsabilidades por el estancamiento del Riesgo País, el Gobierno incorpora el factor miedo como instrumento electoral.

Si gana, en este caso, el kirchnerismo, todo será peor. ¿Por qué el kirchnerismo le ganaría las elecciones al "mejor gobierno de la historia"? Es un aspecto que el relato oficial no parece atender.

