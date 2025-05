Javier Milei diseña la nueva Grieta pero "Houston, tenemos un problema"

¿Acompañan los simpatizantes del PRO el giro de dirigentes del PRO hacia La Libertad Avanza? La respuesta es fundamental para anticipar el futuro. Javier Milei cree que sí pero muchos rechazan la hipótesis. En La Libertad Avanza sostienen que la Grieta de 2015 / 2017 / 2019 se parece a la de 2025. Sin embargo, otros creen que ya no pasa por la aburrida y ramplona opción Kirchnerismo vs. Antikirchnerismo. En la Argentina fragmentada no hay una sola Grieta sino varias. Luego, tomemos un ejemplo: Milei ha embestido contra el periodismo como corporación, y así detonó una disputa no oficial por la agenda de opinión pública, que no tiene nada que ver con Kirchnerismo vs. Antikirchnerismo sino con valores, qué es la democracia y dónde está la República. Sin duda puede provocarle un goteo que perfore la zona de confort del Presidente, en particular cuando abunda la desprolijidad y hay sospechas de corrupción en varios de sus colaboradores, sin mencionar que el consumo sigue sin repuntar. Milei se siente cómodo en lo binario: Sí / No, o Blanco vs. Negro, y resbala en los Grises. Por eso su lógica es el Amigo / Enemigo propio de los K en días de gloria. Pero no es la misma Argentina. De hecho, CFK es un poder menguante y si no fuese por Milei casi no existiría. La frase original fue "Ok, Houston, we've had a problem here" pero se popularizó como "Houston, tenemos un problema" (el astronauta Jack Swigert durante la misión Apolo 13 de la NASA), y se refiere a una situación inesperada y grave que ha surgido. Simplificar en exceso siempre es un problema. Comencemos el VIVO en la mañana del miércoles 28/05: