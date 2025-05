Talleres quedó eliminado y Miguel Navarro sufrió un acto racista de un jugador de San Pablo

Del mismo modo, Navarro sentenció: “Nunca me avergonzaré de mis raíces, iré hasta las últimas consecuencias frente al acto de xenofobia que viví hoy en Brasil a manos de Damián Bobadilla. En el fútbol no hay cabida para los discursos de odio”.

Tras el encuentro, Navarro se presentó ante la Policía Militar del Morumbí para denunciar el acto racista. Luego, rompió el silencio ante la prensa. “Cuando pasa con cualquier equipo o jugador brasileño, es un escándalo”, condenó.

TALLERESQUEDOELIMINADOYMIGUELNAVARROSUFRIOUNACTORACISTADEUNJUGADORDESANPABLOFOTO3.jpg Talleres de Córdoba se despidió de la Copa Libertadores y el jugador Miguel Navarro sufrió un acto racista por parte de un jugador de San Pablo.

“Cuando hacen el 2-1, veo que el jugador de San Pablo daba la vuelta al estadio. Le dije al árbitro que apure el trámite porque nos estábamos quedando afuera en ese momento. Bobadilla me dice que me calle, que nosotros siempre hacemos tiempo. Pero, ¿cómo vamos a hacer tiempo si estamos perdiendo? Y ahí me dice 'venezolano muerto de hambre'”, explicó el futbolista, luego de declarar ante la policía militar de Brasil.

Por último, el jugador de Talleres confirmó que iba a presentarse en una comisaría para hacer la denuncia correspondiente. “No puede pasar nunca más. Ahora voy a la comisaría a ver qué va a pasar. Es mucha bronca, me siento muy mal. Ojalá se haga justicia”, expresó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1927517108482515072?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1927517108482515072%7Ctwgr%5E0624ae7e6a145640bd8d4f4a774e4d518112df5d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fdeportes%2Fel-llanto-un-futbolista-talleres-un-cruce-un-rival-que-le-dijo-el-jugador-san-pablo-n6150074&partner=&hide_thread=false ¡Atención a esta imagen! La reacción de Navarro en el cierre del partido ante San Pablo. El jugador de Talleres fue consolado por sus compañeros y hasta por sus rivales...



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/wRnma0j07B — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2025

El comunicado oficial de Talleres en apoyo a Miguel Navarro:

“Desde el Club Atlético Talleres queremos expresar nuestro más enérgico repudio al acto de xenofobia que sufrió nuestro jugador Miguel Navarro”, comenzó el escrito en redes sociales.

Y continuó: “Nos solidarizamos profundamente con Miguel y con su familia en este momento. Como institución, levantamos la voz contra cualquier forma de discriminación. NO hay lugar para el odio en el fútbol”.

“El fútbol es una herramienta de integración, respeto y unión entre culturas. Seguiremos trabajando para que estos valores prevalezcan dentro y fuera de la cancha. Miguel estamos orgullosos de vos y tus orígenes, todo Talleres te acompaña”, finalizó el comunicado.

Talleres perdió con Sao Paulo por 2 a 1 y quedó eliminado

Talleres de Córdoba perdió con Sao Paulo de Brasil por 1 a 2 en el partido que disputaron en la noche de este último martes 27/05, en el estadio Morumbi, por la sexta fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2025.

Con la derrota, y el empate de Alianza Lima de Perú por 2 a 2 frente a Libertad de Paraguay, la “T” quedó eliminada de la Copa Libertadores ocupando la cuarta posición del grupo D, por lo que también perdió la chance de jugar los 16avos de final de la actual Copa Sudamericana.

Embed - SÃO PAULO vs. TALLERES | HIGHLIGHTS | CONMEBOL LIBERTADORES 2025

