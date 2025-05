Martes de trinchera: Coincidencia entre Javier Milei y CFK

Live Blog Post

Trinchera Kicillof: "Unidad, pero no a cualquier precio"

En la previa a la reunión del Consejo del PJ Nacional, y a días del lanzamiento formal de su espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Axel Kicillof marca la cancha. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco aseguró: “Las definiciones las tiene que llevar el gobernador”, aseguró.

“No me consta que estén teniendo contacto Kicillof y Cristina, no están hablando hace un tiempo. La unidad no tiene que ser a cualquier precio, tenemos que sentarnos a hablar y debatir si es unidad o si es una estrategia política”, explicó Bianco, quien resaltó que Kicillof es la figura que más se opuso al Gobierno de Javier Milei.

“Más allá de lo que pase con el armado de lista, al gobernador le quedan dos años para gobernar con un contexto mundial y nacional difícil, y eso requiere el apoyo de varios sectores que en muchos casos no se hacen presentes”, agregó, en diálogo con La Red.

Al ser consultado sobre si Kicillof quiere ser quien tenga el liderazgo peronista en lugar de CFK, el ministro consideró: “No es una cuestión de quién tenga la lapicera o no, sino que todos tengan la representación que les corresponde en un armado electoral a futuro. Hoy hay que respetar el espacio que representa el gobernador. MDF es el espacio mayoritario del peronismo en la Provincia y hay que sentarse a trabajar las condiciones para la unidad y las posibilidades de un acuerdo”.