Otra ex figura de El Trece se incorpora a El Nueve con programa propio

Carmen Barbieri y un debut sólido en El Nueve: Rating y un palito para El Trece

En la tarde del pasado unes (26/5) Carmen Barbieri debutó con su nuevo programa Con Carmen en El Nueve y tuvo un sólido desempeño en materia de rating. Por otro lado, la conductora aprovechó para referirse con humor y, por qué no, con cierta acidez, a su salida de El Trece.

La conductora arrancó su programa a las 15:30 con una murga para festejar que Huracán, club del cual es simpatizante, jugará la final del Torneo Apertura frente a Platense el próximo domingo.

Posteriormente, Barbieri presentó al panel que la acompañará, el cual está conformado por Paloma Bokser, Maximiliano Legnani, Guillermo Barrios, Juan Ignacio Velcoff y Anabelia Cerezo.

Durante su primera editorial en el programa, la cual se tituló El humor ante todo, la conductora fue filosa contra la señal del Grupo Clarín, la cual abandonó en marzo pasado para dar lugar al ciclo Mujeres Argentinas:

A mí me rajaron de un canal, no me pidieron ni permiso y se quedó 'El Zorro' con 15 capítulos que los repiten y los repiten, y sigue haciendo 5, 6, 10 puntos... A mí me rajaron de un canal, no me pidieron ni permiso y se quedó 'El Zorro' con 15 capítulos que los repiten y los repiten, y sigue haciendo 5, 6, 10 puntos...

Respecto a las métricas del día, Con Carmen logró un pico de 2.6 puntos e incluso ocupó el segundo lugar en la disputa por el rating en tiempo real con los demás canales de aire.

De El Trece a El Nueve: Evelyn Von Brocke formará parte de un nuevo panel

El ciclo de Evelyn Von Brocke en Mujeres Argentinas quedó truncado cuando en medio de una nota con Roberto García Moritán insinuó que le había sido infiel a Pampita. El hecho no pasó desapercibido y generó la crítica de la conductora María Belén Ludueña quien aseguró: "Tengo códigos".

El episodio escaló a tal punto que finalmente la panelista dejó su lugar libre en el ciclo que se emite de lunes a viernes mediante la pantalla de El Trece. Sin embargo, rápidamente desde El Nueve fueron a buscarla y es por eso que comenzará a formar parte de Los Profesionales de Siempre.

Embed - EVELYN VON BROCKE: TODA LA VERDAD SOBRE SU DENUNCIA

En la tarde del martes 6 de mayo fue entrevistada por Flor de la V y habló sobre su abrupta salida del canal perteneciente al Grupo Clarín. "Yo no suelo tener problemas con nadie porque vuelvo siempre a todos los canales. Me voy bien de todos los proyectos", explicó.

Asimismo, luego de hablar sobre diversos temas, confirmaron su arribo luego de hacer un enigmático al aire, finalmente la conductora confirmó que será parte del ciclo. "Muchas gracias por haberme convocado. Nos vamos a llevar muy bien. Gracias, Flor. Te quiero mucho", expresó la periodista.

