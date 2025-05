Toti Pasman cree que Riquelme se aprovecharía de Russo "en el final de su carrera"

“Le propongo algo a Riquelme, que en realidad es la misma propuesta que él le bajaba a Angelici con los técnicos de Boca: que le firme contrato a Miguelo hasta el final de su mandato como presidente”, sentenció.

TOTIPASMANCREEQUERIQUELMESEAPROVECHARIADERUSSOENELFINALDESUCARRERAFOTO3.jpg Juan Carlos Toti Pasman redobló sus críticas contra el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, por la contratación de Miguel Ángel Russo como nuevo entrenador.

Sobre la decisión de Russo de retornar al cuadro boquense declaró: “Su actitud no me gustó. Le dio el sí a Boca a días de jugar una semifinal con San Lorenzo me parece una falta de respeto al hincha del Ciclón. Hoy el club es un caos. No tiene presidente, no paga los sueldos y miles de etcéteras más”, remarcó.

“Miguel se metió en San Lorenzo cuando ya existía este quilombo. A él lo habían echado de Central y llegó al Ciclón sabiendo el lío que había. Russo, y todos los técnicos, le piden a los dirigentes que se respeten los proyectos, que no se rompan los contratos, que se les pague al día y que se banquen los malos resultados”, cerró.

Miguel Ángel Russo se convertirá en el DT más longevo en la historia de Boca

Miguel Ángel Russo se convertiría en el entrenador más longevo en la historia de Boca en ocupar el cargo si termina por cerrar su acuerdo de manera oficial con la institución, luego de su renuncia en San Lorenzo.

En tanto, el próximo partido ante el Benfica de Portugal por la primera fecha del Grupo C del Mundial de Clubes marcaría el regreso del DT en su tercer ciclo al mando del conjunto xeneize con 69 años, 2 meses y 7 días.

Hasta el momento, dicho récord lo ostentaba Alfio Basile, quien dirigió a los de La Ribera por segunda vez con 66 años, 1 mes y 12 días, antes de presentar su renuncia al cargo en enero del 2010.

Además, en tercer lugar, se encuentra Enrique Sobral -campeón con Boca en 1940- quien ocupó el puesto en el banco de suplentes azul y oro en 1949, pocos días antes de cumplir los 66 años.

Por otro lado, el tricampeón de la Copa Libertadores y bicampeón Intercontinental como DT de Boca, Carlos Bianchi, llegó a ocupar el puesto con 65 años, 4 meses y 1 día en su último ciclo en el club en 2014.

La edad no evitó que el Consejo de Fútbol, comandado por Juan Román Riquelme, buscara al ahora ex director técnico del “Ciclón”, luego de la renuncia de este último martes 27/05, para que comience su nuevo proyecto de cara al Mundial de Clubes que tendrá lugar en Estados Unidos desde el sábado 14 de junio al domingo 13 de julio.

Si bien todavía resta la confirmación y el anuncio oficial, todo parecería indicar que “Miguelo” desembarcaría en Brandsen 805 para darle inicio a su tercera etapa en el club y convertirse en el DT más longevo en la historia xeneize.

Cuándo debuta Boca en el Mundial de Clubes: fixture completo, días, horarios y rivales

Con River y Boca como representantes argentinos, en junio tendrá lugar el esperado Mundial de Clubes 2025, el próximo y novedoso torneo que se disputará en Estados Unidos y que contará con 32 equipos.

Ya sin compromisos oficiales en el semestre, los dos equipos argentinos se preparan para su participación en el certamen.

Cuándo se juega el Mundial de Clubes 2025

El Mundial de Clubes se desarrollará en Estados Unidos desde el 15 de junio hasta el 13 de julio de 2025.

Cuándo debuta Boca en el Mundial de Clubes 2025

El próximo compromiso de Boca es justamente por el Mundial de Clubes. El debut será en Miami, ante Benfica de Portugal, el próximo lunes 16 de junio a las 20 horas de la Argentina.

Fixture de River en el Mundial de Clubes 2025

. Lunes 16 de junio: Boca vs. Benfica, 20:00 (ARG). Estadio: Miami

. Viernes 20 de junio: Bayern Munich vs. Boca, 23:00 (ARG). Estadio: Miami

. Martes 24 de junio: Auckland City vs. Boca, 17:00 (ARG). Estadio: Nashville

