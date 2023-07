Renombrar a Néstor Kirchner con Roca: Rinaldi contraataca

En el primer caso había dicho: "Hace 20 años que sabemos que te hierve la cola, boludo", en referencia a un conductor de TV.

Luego llamó "Sinagoga/12" al diario oficialista Página/12, lo que le valió el repudio de la DAIA: "El candidato a legislador porteño Franco Rinaldi demuestra ignorancia e insiste en la violencia verbal para intervenir en el debate público", aseguró el titular de esa entidad, Jorge Knoblovits.

"¿O los matamos a los morochos o dejamos que hagan lo que quieran?”, fue otra expresión de Rinaldi que luego justificó así: “Esto es ni más ni menos que una expresión artística, de libertad, que yo tenía en el streaming que hago hace muchos años”. Pero tras ese argumento que dio en un primer momento, y ante la escalada de críticas que recibió, especialmente del precandidato Martín Lousteau, renunció a su postulación: "Bueno, esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia, y no quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad. Para no perjudicarlo a él y a todo el equipo que confió en mí, quiero contarles que renuncio a mi candidatura a diputado porteño", anunció en sus redes.

"Me duele en el alma tomar esta decisión, porque creo que los ataques son injustos, oportunistas, impostados, y que su único objetivo es perjudicar a la lista rival. Yo ya dije lo que pienso de aquellos recortes de videos y pedí disculpas", agregó semanas atrás Rinaldi.

