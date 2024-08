Por ahora: Córdoba vuelve a tener clases

Clases Córdoba volvió a clases tras el paro de 48 horas.

O acuerdan o hay más paro

Aunque eso no significa necesariamente que se alcanzarían las pretensiones docentes, que aguardan por el mantenimiento de cláusulas gatillos por inflación. Con una fuerte caída de la recaudación y una importante quita de recursos coparticipables, el Gobierno provincial pretende tener bajo su dominio los montos de incremento para no desbalancear las ya golpeadas finanzas provinciales.

Una cesión ante los pedidos de los docentes implicaría no solo el peso de los aumentos activos, sino también de los agentes pasivos (jubilados) que hoy cobran los incrementos bajo diferimiento. Se trata de más de 45 mil beneficiarios que, según el reclamo de la UEPC, deberían cobrar al mismo tiempo que los activos.

Si bien ambas partes estarían dispuestas a superar el conflicto, que no favorece a ninguno y menos aún a los alumnos, desde el gremio no descartan tener que redoblar la apuesta con un paro por 72 horas en caso de que no se superen las condiciones ofrecidas en la tercera propuesta.