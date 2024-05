"Por 1ra vez en varios años, la recesión preocupa más que la inflación"

El estudio expone que hay un 7,6% de los consultados que manifiesta que "dejó de apoyar al Gobierno", mientras que un 6,2% tolera apenas entre 1 y 3 meses las medidas de auteridad en respaldo de la gestión libertaria.

"Si se suma a los que ya dejaron de apoyar y a los que apoyan hasta 3 meses, tenemos un 13% que fueron votantes del Gobierno", remarca Surpin.

image.png

Según el estudio, la respuesta mayoritaria corresponde a quienes no apoyaron nunca a la admninistración libertaria, con el 33%. Le siguen quienes están dispuestos a aguantar 1 año (20,8%) y quienes podrían hacerlo más de 1 año (16,8).

Surpin aclaró que este estudio se hace cada 2 meses en un escenario "dinámico", en el que algún factor puede inclinar la balanza hacia un lado o el otro.

"Hay que ver las señales de la macroeconomía. Si el aumento del dólar blue se traslada a precios, en 2 meses la gente afectada empieza a bajar la toleracia; o en caso contrario, si no llegan los aumentos de junio o julio porque el Gobierno los frenó, bueno, la gente puede decir 'aguanto un poco más porque no me llegó tanto la inflación'", explicó.

