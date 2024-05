Cuarto intermedio "hasta nuevo aviso" en el Senado para leyes de Javier Milei

Vayamos al fondo de la cuestión: La Libertad Avanza intentó obtener un dictamen en la Comisión de Presupuesto del Senado de la Nación pero Ezequiel Atauche (Jujuy / LLA) no logró reunir las firmas suficientes para las leyes de Javier Milei porque legisladores aliados no estuvieron ubicables cuando fueron convocados para la firma. Circulan al menos 2 textos diferentes con modificaciones al texto que envió la Cámara de Diputados y no serán los definitivos.