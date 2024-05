Senado: Coincidencias UP / UCR y exigen coparticipar blanqueo

Artículo 19: Sujetos no residentes. Una persona políticamente expuesta con criptomonedas ¿podría lavar en la Argentina? ¿Y si tuviera oro en la Argentina? ¿En algún lugar dice que un extranjero condenado puede no lavar en la Argentina?

¿Por qué no se da libertad a las entidades financieras para que decidan si blanquean a todos los interesados o no? ¿Por qué obligarlas a tener que blanquear?

Artículo 41: Yo blanqueo pero si me encuentran dinero no blanqueada ¿cae o no el beneficio? El texto dice que no mientras no sea más del 25% de mi riqueza no declarada ¿no es muy alto el porcentaje?