Es oficial: La hija de Domingo Cavallo fue designada embajadora ante la OEA

Las recomendaciones de Domingo Cavallo

domingo cavallo.jpg Domingo Cavallo.

La designación se oficializó un día después de que el propio Domingo Cavallo le recomendara a Javier Milei comenzar a flexibilizar las restricciones cambiarias y avanzar en la creación de "un mercado libre para el dólar". De esta manera, eso implicaría eliminar el cepo.

En el marco del 41° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que cerrará el presidente Javier Milei, el economista solicitó al mandatario cumplir con sus promesas de campaña:

Por el momento Milei ha postergado cosas que decía durante la campaña. A mi me sorprende que no hayan creado un mercado libre para el dólar. Eso significa eliminar el cepo para todas las transacciones monetarias y financieras y dejarlo exclusivamente para las transacciones comerciales Por el momento Milei ha postergado cosas que decía durante la campaña. A mi me sorprende que no hayan creado un mercado libre para el dólar. Eso significa eliminar el cepo para todas las transacciones monetarias y financieras y dejarlo exclusivamente para las transacciones comerciales

El ex funcionario opinó que debe haber un mercado libre "para todo otro tipo de transacciones, la gente tiene que poder comprar los dólares o las divisas que necesite para pagos al exterior y también de esa forma se estarán abriendo las puertas para que entren capitales del exterior que son indispensables para poder progresar".

