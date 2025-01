¿Humo de Patricia Bullrich?: Una exfuncionaria salió a desmentirla y la trató de ridícula

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1884632687882695063&partner=&hide_thread=false El kirchnerismo abandonó la tecnología que podía proteger nuestras fronteras. Nosotros la recuperamos y la ponemos al servicio de la lucha contra el narcotráfico. pic.twitter.com/4PVSXAxgAb — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 29, 2025

Patricia Bullrich ¿miente?

Tras la denuncia de Bullrich, la ex funcionaria albertista salió a desmentirla y aseguró que la versión de los conteiners con drones abandonados que contó la actual ministra es "mentira". Además, Sabina Frederic sospecha que se inventó la denuncia para "tapar la ridiculez que hicieron", refiriéndose a la decisión de instalar el alambrado en Bolivia.

"Todo eso es para cubrir la ridiculez de esta medida y el conflicto que desató con Bolivia", apuntó la exministra.

En ese sentido, la albertista dio su versión de los hechos, y explicó que Patricia Bullrich, en su gestión anterior durante la presidencia de Mauricio Macri, le compró a Israel cuatro lanchas y un sistema de videovigilancia con cuatro aviones no tripulados.

"Cuando llegamos, ya habían llegado dos, pequeños. Y a los meses llegaron otros dos más", expresó Frederic. Y agregó: "Los queríamos usar, porque salieron 35 millones de dólares que no pagó el gobierno de Macri".

En esa misma línea, explicó que dichos aviones no tripulados son de uso militar. "Y para ser utilizados por las fuerzas civiles, porque las fuerzas de seguridad son civiles, necesita la aprobación de la ANAC"; por lo que se iniciaron "engorrosos" trámites, porque el cambio implicaba aplicar un nuevo protocolo con manuales y una recapacitación del personal.

"Algo de lo que Bullrich no se ocupó", apuntó Frederic. En la misma sintonía, se preguntó: "Ella está hace más de un año, ¿qué hizo? Evidentemente no hizo nada", sentenció Frederic este miércoles 29/01 en diálogo con Radio con Vos.

Sabna Frederic culpó a la ANAC

Siguiendo con su versión de los hechos, la ex ministra recordó que ella dejó el gobierno de Alberto Fernández en septiembre de 2021, fecha en la que los aviones no tripulados seguían inactivos. "En mayo todavía estaban las tratativas con ANAC, que no eran nada fácil. Pensamos en transferirle esos aviones a Ministerio de Defensa, pero era engorroso también", contó.

Datos sobre las fronteras

Por otro lado, la ex funcionaria nacional dio un dato interesante: aseguró que gran parte de la droga que entra a la Argentina ingresa por avionetas. "Y mucha por Uruguay", detalló.

Por esa y otras razones, Sabina Frederic consideró que el alambrado que pondrán en la frontera con Bolivia "es una medida absurda" y aunque admitió que "nadie puede negar que hay trafico de drogas", advirtió que el problema más grande en esa frontera no es el narcotráfico, "es el contrabando", sentenció.

"El problema más grande es el contrabando, el tránsito masivo de personas que a la vista de Aduana, Senasa, Gendarmería, traen mercadería desde Bolivia por la diferencia cambiaria", denunció.

Y agregó: "Ese alambrado no va a frenar nada. Va a facilitar el trabajo a la Aduana y a la Gendarmería, que ya no puede controlar ese lugar desde hace años".

"Es algo que, hay que decirlo, en nuestro gobierno no pudimos encarar", reconoció.

