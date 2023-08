Polémica alquileres: CFK opera callada pero JXC muy débil

El oficialismo se opone a dar la otra media sanción y Juntos por el Cambio denuncia al oficialismo por entender que lo quiere negociar por los 75 pliegos de jueces, entre los que se encuentra el de la jueza de Casación, Ana María Figueroa.

Lo cierto es que en pleno año electoral, se reunieron el pasado martes 29 de agosto sólo a discutir pero no hubo dictamen. Es decir, importa muy poco las acusaciones y lo que dijo uno o el otro porque todo quedó en la nada.

Ahora, una pregunta: ¿Juntos por el Cambio no había pedido votarlos en 2019 y 2021 para no ser Venezuela? No pueden quejarse de las oportunidades que les dio el electorado en reiteradas oportunidades.

La falta de reflejos, negociaciones y unidad de la coalición opositora es visible y el votante ya se está cansando de este bicoalicionismo bueno para nada que garantiza la democracia y el respeto institucional pero no le resuelve la vida a la gente.

