Pánico en Comodoro Rivadavia: La ruta 3 se partió al medio

En esta línea, explicó que durante “la mañana del lunes (28/08) hubo realmente movimientos más que importantes, lo cual nos llevó a tomar la decisión del corte de la Ruta Nacional N° 3 a partir de las 18:00 horas hasta nuevo aviso”.

AHORA: LARGAS FILAS DE AUTOS POR EL CORTE EN RUTA 3

Cortaron la ruta 3 en Comodoro Rivadavia: ¿Cuáles son las alternativas?

Por su parte, el secretario de Control Operativo, Ricardo Gaitán, dio a conocer los distintos caminos alternativos que se encuentran abiertos y en condiciones para poder circular por la ciudad.

En ese sentido, indicó que “en principio todo el tráfico norte – sur va a poder ingresar por el Camino del Centenario con dos manos habilitadas hacia el Centro; y el tránsito sur – norte va a tener que ingresar por avenida Polonia hacia el Camino Roque González, que va a quedar con dos manos de circulación, una de ida y una de vuelta, porque por ahí vamos a derivar todo lo que es la distancia, transporte de pasajero urbano y algún camión de reparto chico de materiales o de ese porte”.

Gaitán recordó que también hay una tercera arteria habilitada. “La gente de Servicio a la Comunidad dejó preparada la calle Alvear por barrio Pietrobelli que circunda todo lo que es el club Calafate, lo que es la ex Caballeriza de YPF y desemboca en la avenida Fray Luis Beltrán. De esta forma, esos tres caminos van a quedar habilitados”.

Fuentes locales agregaron que están reforzando el mantenimiento de la Ruta Provincial N° 37 para vehículos pesados.

image.png

Por qué se partió la Ruta 3: "El bloque de 100.000 metros cúbicos se está desplazando"

El subsecretario de Ambiente, Daniel González, por su parte, explicó qué es lo que sucede en términos geológicos en la zona de El Chenque:

Estamos ante un bloque que supera los 100.000 metros cúbicos de material que se está desplazando. Es el mismo bloque que se desplazó en el 95 que tuvo una pequeña reactivación en el año 2003 y hasta ahora estaba muy estable “Este bloque se desliza en dirección hacía el mar y producto de la marejada se quedó sin la base que lo mantenía en su sitio Estamos ante un bloque que supera los 100.000 metros cúbicos de material que se está desplazando. Es el mismo bloque que se desplazó en el 95 que tuvo una pequeña reactivación en el año 2003 y hasta ahora estaba muy estable “Este bloque se desliza en dirección hacía el mar y producto de la marejada se quedó sin la base que lo mantenía en su sitio

"Sumado al hecho de que venimos registrando desde el año pasado un aumento de la freática, la base de este talud está saturada de agua, y esto disparó el movimiento de este bloque en particular”, detalló.

González explicó que los equipos técnicos están monitoreando “la velocidad en que se está moviendo el bloque”. En ese sentido, aclaró:

Si bien prácticamente no teníamos movimiento desde el día de ayer (27/08) y hasta hoy a la mañana (28/08), rápidamente notamos que hay un movimiento bastante acelerado por lo cual hay que prevenir que no haya tránsito en la calzada Si bien prácticamente no teníamos movimiento desde el día de ayer (27/08) y hasta hoy a la mañana (28/08), rápidamente notamos que hay un movimiento bastante acelerado por lo cual hay que prevenir que no haya tránsito en la calzada

El geólogo, por otro lado, adelantó que es momento de comenzar a trabajar sobre otras opciones. El viernes 25 de agosto, el intendente Juan Pablo Luque, indicó que Comodoro debe “reclamar a Provincia y Nación las obras necesarias para solucionar de una vez por todas la inestabilidad en la zona del Cerro Chenque”, pero muchos lo acusan de "haberse dormido" frente a esta amenaza ambiental

image.png

Néstor Hirtz, geólogo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) dio su opinión sobre lo sucedido y brindó una solución para remediar el problema.

“En definitiva, en el faldeo alto por encima de la ruta, lo que debiera hacerse con carácter preventivo es una estabilización como ya se realizó en la calle Sarmiento. Escalonamiento con una pendiente adecuada, quitándole peso en la parte alta del talud y estabilizando esas bermas con impermeabilización y sistemas de drenaje, de modo tal que perdure la obra en el tiempo”, agregó.

“Ese tramo de material deslizado viene siendo reamasado en el año '95 y otros procesos menores en el 2000, 2003, con lo cual hay que estabilizarlo con una adecuada compactación, con tratamiento del material reamasado que tiene una baja estabilidad”, explicó.

Además, mencionó que luego se debe “hacer la protección sobre el mar y recomponer el talud con escalones hasta llegar a la cota de la ruta, que son unos 35 o 40 metros”.

“Ahí recién podríamos decir que contando con la estabilización del a parte alta, estamos en condición de hacer la rehabilitación de la trama de la ruta que fue lo que se hizo provisionalmente después del deslizamiento, pero que no tiene una estabilización definitiva”, destacó Hirtz.

image.png

