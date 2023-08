Plazo fijo de intendentes: Massa/Kicillof a cara de perro

¿Que no hay dinero para el bono pedorro de $60.000? ¿Y qué hicieron los intendentes y gobernadores con los plazos fijos? ¿Cuándo piensan usarlos?

¿Que no llegan la comida a los comedores? ¿Quiénes se están quedando con las partidas presupuestarias? ¿Qué pasa que el Chino Navarro y Emilio Pérsico no largan la billetera? ¿Cómo explica Navarro sus dos locales de la cadena de confiterías Le Blé? ¿Hay o no hay guita, muchachos?

Massa y Kicillof confirmaron que no van a pagar el bono que no pueden afrontar gobernadores e intendentes porque consideran que cuentan con fondos suficientes.

Sin dudas, sea cual fuere el resultado electoral, vendrán los pases de facturas.

Un planteo que el periodismo le suele hacer a Javier Milei y a sus candidatos a cargos legislativos es cómo logrará aprobar en un Congreso donde tendrá minoría, sus principales propuestas de campaña como la dolarización. Él ya mencionó la posibilidad de apelar a una consulta ciudadana o a un plebiscito si el legislativo no le aprueba sus principales iniciativas de gobierno. Ahora, la periodista y candidata a diputada nacional Marcela Pagano, sugiere lo que podría leerse como un ‘apriete’ o extorsión: condicionar a los legisladores a través de los fondos que debe repartir a sus provincias el Poder Ejecutivo. Nada nuevo en política argentina si se recuerda al 'látigo y billetera' de Néstor Kirchner, por citar un caso. De lo contrario, las provincias deberían afrontar sus propios gastos y ahorrarloe al estado nacional aproximadamente 15,8% del PBI.

Luego, según datos de Idesa que publicamos en Urgente24 en mayo pasado, el gasto en subsidios a la energía y al transporte asciende a 3% del PBI. Y el gasto nacional en funciones sociales que son responsabilidad de las provincias y sus municipios asciende a 2,5% del PBI.

Pagano apeló este domingo (27/8) en declaraciones al canal TN a las transferencias discrecionales a las provincias para presionar en el Congreso por las leyes que necesitará Milei. Aclaró que no se trataba de una extorsión a los gobernadores, sino a “la fuerza de la negociación de la política bien entendida”.

Más información en Urgente24

La encuesta con un dato clave que circula en UP

Goldman Sachs, China y la tradicional histeria británica

Producción entera de Toyota se paraliza en Japón

El robot más avanzado del mundo revela la vida en 100 años

Pánico en Comodoro Rivadavia: La ruta 3 se partió al medio