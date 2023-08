La encuesta con un dato clave que circula en UP

El periodista sólo mencionó a los 2 más votados: Javier Milei, con el 43%, y Sergio Massa, con el 31,2%.

Con esos resultados, se entiende el por qué de las "luces amarillas" que mencionó Tognetti: el escenario que avisora la encuesta es el de la consagración del candidato libertario como Presidente de la Nación en la misma noche del 22/10 sin necesidad de un balotaje. ¿Por qué? Porque se cumpliría la 2da condición para ganar en primera vuelta: obtener por lo menos el 40% de los votos con 10 puntos de diferencia sobre el 2do inmediato.

Con los números sobre la mesa, un columnista de Tognetti se preguntó si conviene que el oficialismo siga polarizando con Milei, confiriéndoles la calidad de principal opositor; incluso, indagó, si sería mejor "levantar" a Bullrich para que no pierda tantos votos que se estarían fugando hacia el libertario ensanchando sus posibilidades de ganar en una primera vuelta electoral.

TOGNETTI REVELA UNA ENCUESTA BOMBA "Me la pasó un ex Ministro y ya está en los escritorios de UP"