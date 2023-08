No sé, yo conozco algo a Massa, no mucho, de la actividad en Diputados. Fue un muy buen presidente de la Cámara de Diputados. Es un hombre muy, muy hábil políticamente, yo no sé si Massa no hace lo que hay que hacer el día que sea Presidente, si es elegido Presidente No sé, yo conozco algo a Massa, no mucho, de la actividad en Diputados. Fue un muy buen presidente de la Cámara de Diputados. Es un hombre muy, muy hábil políticamente, yo no sé si Massa no hace lo que hay que hacer el día que sea Presidente, si es elegido Presidente