El robot más avanzado del mundo revela la vida en 100 años

La primera generación de Ameca se mostró al público el 1 de diciembre de 2022. Según su página oficial:

Ameca es el robot con forma humana más avanzado del mundo y representa lo último en tecnología robótica humana. Está diseñado especialmente como una plataforma para el desarrollo de futuras tecnologías robóticas. Ameca es la plataforma perfecta para la interacción entre humanos y robots. Nos enfocamos en ofrecerte tecnologías innovadoras, que sean confiables, modulares, actualizables y fáciles de desarrollar.

En el video más reciente, que se puede ver en el canal de YouTube de Engineered Arts, le preguntan al robot sobre el futuro de nuestra sociedad.

"¿Cómo creés que va a estar la humanidad? ¿Va a ser algo bueno?", le pregunta un investigador al robot.

