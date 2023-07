El día de cierre, las acciones de Meta terminaron cotizando a US$ 325,48.

Alphabet

Las acciones de la matriz de Google experimentaron un fuerte aumento después de que la empresa superara las expectativas de los analistas en el segundo trimestre, según anunció el martes (25/7) después del cierre del mercado. En dicho período, obtuvo ganancias de US$ 1,44 por acción, con un beneficio neto de US$ 74.600 millones, impulsado principalmente por el crecimiento en el área de publicidad y el sólido rendimiento de su negocio en la nube.

Los analistas encuestados por Investing.com habían previsto un beneficio por acción de US$ 1,34 con unos ingresos de US$ 72.820 millones, lo cual fue superado por Alphabet.

En detalle, los ingresos provenientes de Google Advertising aumentaron un 3,2%, alcanzando los US$ 44.680 millones, mientras que Google Search & other tuvo un crecimiento del 4,8%, llegando a los US$ 40.690 millones. Por otro lado, Google Cloud experimentó un significativo aumento del 28%, alcanzando US$ 8.030 millones, superando las estimaciones de los analistas que se ubicaban en US$ 7.870 millones.

Goldman Sachs mostró optimismo, aumentando su precio objetivo en US$ 12 hasta US$ 152 por acción, y manteniendo una recomendación de "Compra" para las acciones de Google. El banco escribió que, aunque existen algunas dudas sobre el impacto de la inteligencia artificial en productos básicos y la estructura de costos, siguen viendo a Alphabet como un

Líder bien posicionado para capitalizar los cambios en la informática de consumo y empresarial a través de múltiples plataformas y productos.

Las acciones de Alphabet subieron un hoy 2,42%, acumulando un crecimiento semanal del 10,04%:

Microsoft

Microsoft anunció este martes, 25 de julio, ganancias récord, demostrando así los primeros resultados positivos detrás de sus inversiones en inteligencia artificial (IA). En el último trimestre, que finalizó en junio, la compañía registró ingresos por US$ 56.000 millones, un aumento del 8% con respecto al año anterior. Además, las ganancias alcanzaron los US$ 20.100 millones, un incremento del 20%. Estos resultados

Superaron tanto las expectativas de los analistas como las proyecciones internas de Microsoft.

Las ganancias lograron superar el récord anterior de la compañía, que se situaba en US$ 18.800 millones en diciembre de 2021, incluso a pesar del aumento en los gastos de capital, ascendiendo a $10.700 millones, los cuales incluyeron costos para la construcción de centros de datos y la compra de costosos chips necesarios para el desarrollo y mejora de la IA.

Según The New York Times: Los inversores han mostrado un fuerte respaldo a Microsoft en los últimos meses, dado que la compañía ha incorporado características de IA en todos sus productos, incluyendo la integración de un chatbot en su motor de búsqueda Bing y la adición de un asistente de inteligencia artificial a su software utilizado en oficinas de todo el mundo.

Las acciones de Microsoft fueron perdiendo poder durante la semana, el martes (25/7) teníamos un gráfico así:

Y para el último día de la semana, la evolución semanal cerraba con un rojo del 3,09%

McDonald's

Ayer (27/7), las acciones de McDonald's experimentaron un aumento del 1,2%, alcanzando los US$ 295,19, después de que el gigante de la comida rápida superara las expectativas tanto en los resultados positivos como negativos del segundo trimestre, impulsado por un fuerte desempeño en las ventas en las mismas tiendas.

El beneficio neto por acción (EPS) de la empresa tuvo un notable incremento del 97%, llegando a US$ 3,15, superando significativamente la estimación promedio de los analistas que se situaba en US$ 2,78. Asimismo, los ingresos aumentaron un 14%, alcanzando los US$ 6.500 millones, superando los US$ 6.290 millones previstos por el consenso.

McDonald's informó que las ventas globales en tiendas comparables aumentaron en un impresionante 11,7% durante el trimestre, superando ampliamente la expectativa de Wall Street, que proyectaba un incremento del 8,88%.

El CEO, Chris Kempczinski, afirmó en un comunicado de prensa adjunto que los resultados del segundo trimestre reflejan una sólida ejecución de su estrategia "Accelerating the Arches". A pesar de los desafíos macroeconómicos globales, la compañía continúa invirtiendo en sus impulsores de crecimiento y en el fortalecimiento de su marca.

